За його словами, Варшава веде "серйозні переговори" з приводу пропозиції Макрона використовувати французьку ядерну зброю для захисту європейських союзників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Варшава "повинна прагнути отримати доступ до ядерної та інших видів неконвенційної зброї".

Він дав зрозуміти, що амбіції його країни не обмежаться нарощуванням звичайних озброєнь, зазначає Bloomberg.

"Потрібно розуміти, що Польща повинна прагнути до найсучасніших можливостей, пов'язаних з ядерною і сучасною неконвенційною зброєю", - сказав політик.

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За його словами, Варшава веде "серйозні переговори" з приводу пропозиції Емманюеля Макрона використовувати французьку ядерну зброю для захисту європейських союзників.

Туск також оголосив про плани збільшити національну армію більш ніж удвічі до півмільйона осіб. Росія може через кілька років напасти на когось "значно більшого" за Україну, і для захисту від неї потрібні як потужні звичайні збройні сили, так і ядерні, вважає він.

У середині минулого року, за даними НАТО, збройні сили Польщі налічували 216 000 військовослужбовців, що вже робило їх третіми за чисельністю в альянсі - після США (1,3 млн) і Туреччини (481 000). При цьому Польща посідає 1-е місце в НАТО за витратами на оборону - 4,1% ВВП. Цього року уряд планує витратити 186,6 млрд злотих ($46,4 млрд), або 4,7% ВВП.

Пропозиція Макрона про "ядерну парасольку"

Президент Франції запропонував влаштувати стратегічні дебати про використання ядерних сил стримування Франції для захисту європейських союзників. Він додав, що хоче, щоб європейські партнери Парижа більше не залежали від американських сил стримування.

Країни просять Францію поділитися "ядерною парасолькою" від Росії, але захист отримають не всі. Зокрема, це може не торкнутися Балтійських країн.

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