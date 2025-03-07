Якщо на американську ядерну парасольку покладатися більше не можна, потрібно шукати іншу або створювати свою.

Лякаюча лояльність президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна змушує німецький істеблішмент серйозно розглядати можливість створення власного ядерного арсеналу. Про це пише The Wall Street Journal.

Так, лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (потенційно наступний канцлер Німеччини), який переміг на лютневих виборах, у відповідь на запитання журналіста не відкинув можливість появи у його країни власної атомної бомби. Щоправда, він одразу ж уточнив, що "сьогодні в цьому немає необхідності".

Як зазначає WSJ, раніше жоден німецький лідер не закликав до альтернативного ядерного стримування в Європі без участі США. Видання вважає, що саме прагнення Трампа налагодити відносини з Росією підриває довіру європейців до Америки.

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"Чому Путін повинен думати, що в разі ескалації в Європі Трамп застосує ядерну відповідь? Кожен крок Трампа свідчить про зворотне", - заявив політолог Максиміліан Терхалле, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера при Стенфордському університеті (США).

Водночас слід врахувати, що Німеччина підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який забороняє їй розробляти ядерну зброю і не дозволяє іншим підписантам допомагати їй у цьому. Вона також відмовилася від ядерної зброї в договорі, на основі якого відбулося об'єднання Німеччини після холодної війни.

Утім, Берлін може створити атомну зброю таємно, щоб встигнути до того, як відреагують вороги.

"Така розвинена промислова країна, як Німеччина, має бути в змозі створити боєголовку швидше, ніж інші потенційні розповсюджувачі", - каже Фабіан Хінц із Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Щоправда, це все одно потягне за собою юридичні та технічні перешкоди, і повністю тримати все в секреті довго не вийде.

"Нікому ще не вдавалося виробити достатню кількість матеріалу для бомби, не будучи виявленим. А зараз це зробити набагато складніше, тому що технології розвідки і спостереження стали набагато більш витонченими", - каже Александр Болфрасс із того ж лондонського інституту.

Інший шлях - це навмисно підійти до "ядерного порогу" і заявити про готовність швидко переступити цей поріг у разі загрози.

"І все ж таки, щоб Німеччина мала подібну самовпевненість, щоб так радикально переслідувати свої власні інтереси і порушувати так багато норм... Це досить важко собі уявити", - каже Боллфрасс.

Ядерна зброя в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, днями президент Франції запропонував влаштувати стратегічні дебати про використання французьких ядерних сил стримування для захисту європейських союзників. За словами Макрона, європейські партнери Парижа більше не повинні залежати від американських сил стримування.

Однак низка аналітиків зазначають, що заяви Макрона, навіть якщо вони виходять за рамки порожньої риторики, у кращому разі мають на увазі ядерну парасольку для Західної Європи. Але не для Східної. І вже тим більше не для України.

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