Обидва члени "Великої двадцятки" планують протистояти Москві через її незаконне вторгнення в Україну і зкликають до бойкоту інших учасників.

Велика Британія та Євросоюз зневажливо ставитимуться до голови МЗС РФ Сергія Лаврова на саміті G20 і закликають союзників покинути конференцію під час виступу російської делегації.

Представники ЄС заявили виданню The Telegraph, що зроблять усе можливе, аби ізолювати Росію на саміті країн "Великої двадцятки".

"Ми намагаємося працювати з партнерами, щоб дуже, дуже, дуже чітко показати, що міжнародна спільнота думає про всі ці злочини, звірства та незаконні дії Росії. Це також означає відмовляти їх зустрічатися з Лавровим або будь-ким, хто представляє російську делегацію, або закликати людей виходити, коли Росія виступає", - сказав речник Служби закордонних справ ЄС.

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Він також зазначив, що Велика Британія не координує з ЄС свою зовнішню політику в цілому, проте в цьому питання вони "мають однакову мету і взаємно укріплюють зусилля".

Велика Британія та ЄС планують протистояти Москві через її незаконне вторгнення в Україну.

"Війна в Україні займе центральне місце під час саміту G20 на Балі. Є можливість надіслати послання миру. Там буде коаліція, а Росія буде ізольована", - заявило джерело в адміністрації президента Франції.

Зазначається, що європейці дадуть зрозуміти, що будь-які переговори про закінчення війни мають вестися на умовах, прийнятних для України.

"Завтра в Україні буде мир, якщо Росія припинить війну. Але України не буде, якщо Україна припинить війну… Не час для війни, але ми зрозуміли, що без України нічого не можна зробити. Україна має вирішити, коли вони хочуть вести переговори", - сказав французький чиновник.

При цьому є побоювання, що Китай і Росія працюватимуть разом, щоб розм'якшити будь-яку спільну заяву за підсумками саміту G20, яка закликає до деескалації.

У той час як Італія, Німеччина, Іспанія і Франція, імовірно, підтримуватимуть ізоляцію Росії, Китай цього не робитиме. Індія та Саудівська Аравія не приєдналися до санкцій Заходу проти Москви, тоді як Туреччина взяла на себе роль посередника між Москвою та Києвом.

Раніше УНІАН уже повідомляв, що лідери країн "Великої двадцятки" не братимуть участі в традиційній спільній фотосесії на саміті в Індонезії через присутність представника Росії Сергія Лаврова: учасники не хочуть позувати поруч із ним.

Саміт G20 в Індонезії і бойкот Росії

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" пройде 15-16 листопада на острові Балі. Участь у саміті планує взяти президент України Володимир Зеленський, наймовірніше - в онлайн-форматі.

Попри заклики президента США Джо Байдена виключити Росію з "Великої двадцятки", ця країна-терорист досі входить до цього клубу держав з найбільшими економіками.

Більше того, президент Індонезії Джоко Відодо наполягав на участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті й повідомляв улітку про його згоду приїхати на Балі. Однак днями стало відомо, що Путіна на саміті не буде, а замість нього Москва відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Раніше цього року російських делегатів уже бойкотували на міністерських зустрічах країн G20 через розпочате Москвою повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, того ж Лаврова бойкотували голови МЗС низки країн у липні, а також відмовилися робити традиційне спільне фото. Зрештою, аби не ганьбитися ще більше, Лавров достроково залишив міністерську зустріч G20 на Балі й повернувся до РФ.

Зазначимо, що "Група двадцяти" існує з 1999 року. Зараз до складу G20 входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Велика Британія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

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