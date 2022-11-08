Наймовірніше, це буде онлайн-формат.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої двадцятки" на Балі в Індонезії. Про це Суспільному сказав речник президента Сергій Никифоров.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.

Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

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Раніше, 3 листопада, президент заявив у розмові з журналістами, що не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін: "Позиція моя особиста та України була у тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме".

Саміт G20 в Індонезії

Цьогорічний саміт Групи "двадцяти" пройде 15-16 листопада на Балі. Серед запрошених країн, зокрема, й Україна. У порядку денному - мир, здоров'я, цифрова трансформація і перехід на стійку енергетику.

Президент Індонезії Джоко Відодо запросив на саміт й російського президента Володимира Путіна, щоправда, його участь поки не підтверджена.

Можливий візит Путіна викликав обурення у Заходу. CNN з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Радбезу Білого дому Джона Кірбі писав, що Байден не має наміру зустрічатися з Путіним.

Також про це те, що Білий дім намагатиметься виключити зустріч двох президентів, у жовтні писало видання Politico.

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