Наразі російські війська накопичують для цього удару сили.

Росія може спробувати завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, коли на Балі триватиме саміт "Великої двадцятки".

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі українського телемарафону, Росія дуже любить символічні дати, і саміт G20 цілком сприймається у цій парадигмі.

Росіяни накопичують сили, проте виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два", розповів Ігнат.

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"Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як того ж 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час (вдарити - ред.)", - пояснив Ігнат.

На думку речника командування Повітряних сил, цілком можливо, що наступний удар Росія готується завдати у дні саміту "групи двадцяти".

"Все ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації", - допустив Ігнат.

Саміт G20 в Індонезії

Цьогорічний саміт Групи "двадцяти" пройде 15-16 листопада на Балі. Серед запрошених країн, зокрема, й Україна. У порядку денному - мир, здоров'я, цифрова трансформація і перехід на стійку енергетику.

Президент Індонезії Джоко Відодо запросив на саміт й російського президента. Однак після тривалої мовчанки з цього приводу 11 листопада в Кремлі відповіли, що Путін не братиме участі у саміті, а замість себе той відправить главу МЗС Сергія Лаврова. Зеленський, своєю чергою, заявив про підготовку до виступу на саміті.

Також у Білому домі підкреслили, що американський держсекретар Ентоні Блінкен не зустрічатиметься з Лавровим, оскільки з агресором не треба поводитися так, як раніше.

Масовані удари по Україні

Росіяни з 10 жовтня почали завдавати періодичних масованих атак по містах, в тому числі по критичній інфраструктурі, намагаючись зруйнувати енергосистему України.

Унаслідок регулярних ударів з боку агресора в Україні станом на 19 жовтня уже було пошкоджено майже 40% енергетичних об'єктів. З метою відновлення потужностей в Україні запровадили стабілізаційні та аварійні відключення світла.

У листопаді український президент Володимир Зеленський допустив, що наступний масований удар Росії відбудеться уже зі застосуванням іранських балістичних ракет, які, за даними Повітряних сил, РФ планувала розмістити на північ від України.

Росія вже випустила по Україні понад 400 іранських дронів, а станом на 14 жовтня, за словами міністра Резнікова, агресор витратив понад третину своїх високоточних ракет.

Наступний масований удар, вважають деякі експерти, цілком може бути "міксованим" - з використанням дронів і крилатих ракет.

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