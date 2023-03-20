У Британії рішення Польщі допомогти Україні назвали "великим моментом".

Велика Британія готова передати Польщі винищувачі, щоб заповнити прогалини в протиповітряній обороні, які виникли після того, як Варшава відправила частину своїх бойових літаків МіГ-29 в Україну.

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі, повідомляє TVN24. Він назвав рішення Польщі "великим моментом".

На думку Гіппі, це найкраще рішення для українців, адже "їм потрібні літаки, які вони вже знають".

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"Ми дуже позитивно поставимося до прохання Польщі заповнити прогалини. Ми зробили це, коли Варшава вперше поставила танки Т-72 в Україну, і ми відправили танки Challenger 2 до Польщі. Те ж саме стосується і винищувачів", - пояснив посадовець.

За його словами, Велика Британія поки не отримувала відповідного запиту від Варшави.

Винищувачі для України

Як повідомляв УНІАН, 8 березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу винищувачів радянського типу МіГ-29 Україні.

Вже 9 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь оголосив, що його країна готова приєднатися до ініціативи.

16 березня Польща оголосила про передачу Україні перших чотирьох літаків МіГ-29. Всього планують передати 10 винищувачів. Наступного дня Словаччина анонсувала передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.

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