Це ставить Берлін у невигідне становище, як вже раніше сталося з рішенням передати Україні танки Leopard 2.

Уряд Польщі поки що не повідомив Німеччину про плани передати Україні винищувачі МіГ-29, які раніше анонсувала Варшава Києву.

Про це повідомив кореспондент Die Welt Філіп Фріц. За його словами, Польща повторює ситуацію, яка раніше трапилася в контексті поставок Україні танків Leopard 2 - тоді Варшава також "всіх випередила".

"Польща створює коаліцію винищувачів, не повідомляючи Німеччину", - написав він.

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Журналіст згадав, що в січні 2023 року лідер Польщі Анджей Дуда в рамках свого візиту до Львова анонсував німецькі танки Україні без згоди Берліна. Тепер він знову ставить ФРН в невигідне становище, вважає Фріц.

"Подібне, цього разу щодо бойової авіації може повторитися", - констатував він.

У статті також згадується, що наразі передача винищувачів МіГ-29 Україні - це фактично нова "мета" уряду Польщі.

Зараз країна посилено формує свою "малу коаліцію" держав, які також готові "поділитися" винищувачами з Києвом.

Як уточнив один високопоставлений представник уряду Польщі, в цьому питанні Варшава вже розраховує на співпрацю зі Словаччиною і закликає інші країни зробити цей крок.

Польща анонсувала винищувачі МіГ - 29 Україні - що відомо

Нагадаємо, що 8 березня президент Польщі Анджей Дуда сказав, що його країна дасть винищувачі радянського типу МіГ-29 Україні.

Вже 9 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що уряд готовий приєднатися до ініціативи Польщі.

Пізніше спікер польського уряду Петро Мюллер підтвердив цю новину, заявивши, що посилення обороноздатності Києва посилить й безпеку самої Польщі, а також держав-сусідок.

Поки що офіційна влада України "зберігає мовчання" з приводу можливої угоди. Однак нещодавно спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат натякнув, що країні дійсно можуть передати винищувачі.

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