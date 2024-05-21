Він заявив, що бере рішення Каріма Хана до відома.

Усі держави, які ратифікували статут Міжнародного кримінального суду, зобов'язані виконувати його рішення.

Про це заявив головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель. "Я беру до відома рішення Прокурора МКС клопотати перед Палатою попереднього провадження I МКС про видачу ордерів на арешт Ях'ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа, Ісмаїла Ханії, Беньяміна Нетаньягу і Йоава Галланта", - написав він у мікроблозі X.

Дипломат наголосив, що мандат Міжнародного кримінального суду полягає в переслідуванні найбільш тяжких злочинів, передбачених міжнародним правом. "Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов'язані виконувати рішення суду", - додав Боррель.

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МКС може видати ордери на арешт Нетаньяху

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що прокурор Карім Хан запросив ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра і глави міністерства оборони. Також у злочинах проти людства звинувачують трьох лідерів ХАМАС.

Це рішення засудили в Ізраїлі та Сполучених Штатах Америки. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що вони готові запровадити санкції проти МКС, а президент Джо Байден пообіцяв завжди стояти на боці Ізраїлю.

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