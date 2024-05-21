Президент США Джо Байден жорстко відреагував на те, що Міжнародний кримінальний суд хоче арештувати ізраїльського премʼєра Беньяміна Нетаньяху.
Влада Штатів не вважає те, що відбувається в Газі, геноцидом, заявив очільник держави на заході у Білому домі, який був присвячений Місяцю єврейської спадщини Америки, повідомляє Reuters. Лідер американців підкреслив, що підтримка безпеки Ізраїля владою США "залізна".
"…Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати Сінвара (лідер ісламістського палестинського руху ХАМАС Ях'ю Сінвар, - Ред.) і решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", - сказав Байден.
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7 жовтня минулого року бойовики ХАМАС напали на південну частину Ізраїля, розстрілювали людей та брали заручників. Повідомлялося, що є понад 1 000 жертв, та сотні осіб опинилися у полонів. Після цього ізраїльська влада вирішила провести наземну операцію в секторі Гази.
20 травня стало відомо, що прокурор МКС вимагає видати ордери на арешт Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта й ватажків ХАМАС. Ізраїльських чиновників, зокрема, звинуватили у використанні голоду як методу ведення війни.
Конгрес США розглядає можливість запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду, якщо він видасть ордер на арешт Нетаньяху. Варто зазначити, що Штати й Ізраїль не є членами МКС.