Штати та Ізраїль хочуть прибрати "м'ясників" ХАМАСу, підкреслив лідер американців.

Президент США Джо Байден жорстко відреагував на те, що Міжнародний кримінальний суд хоче арештувати ізраїльського премʼєра Беньяміна Нетаньяху.

Влада Штатів не вважає те, що відбувається в Газі, геноцидом, заявив очільник держави на заході у Білому домі, який був присвячений Місяцю єврейської спадщини Америки, повідомляє Reuters. Лідер американців підкреслив, що підтримка безпеки Ізраїля владою США "залізна".

"…Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати Сінвара (лідер ісламістського палестинського руху ХАМАС Ях'ю Сінвар, - Ред.) і решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", - сказав Байден.

Відео дня

Важливі свіжі новини - Ізраїль сьогодні у центрі уваги

7 жовтня минулого року бойовики ХАМАС напали на південну частину Ізраїля, розстрілювали людей та брали заручників. Повідомлялося, що є понад 1 000 жертв, та сотні осіб опинилися у полонів. Після цього ізраїльська влада вирішила провести наземну операцію в секторі Гази.

20 травня стало відомо, що прокурор МКС вимагає видати ордери на арешт Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта й ватажків ХАМАС. Ізраїльських чиновників, зокрема, звинуватили у використанні голоду як методу ведення війни.

Конгрес США розглядає можливість запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду, якщо він видасть ордер на арешт Нетаньяху. Варто зазначити, що Штати й Ізраїль не є членами МКС.

Вас також можуть зацікавити новини: