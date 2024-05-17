У МЗС Ізраїлю розповіли, що дівчину катували і виставили напоказ у секторі Газа.

Ізраїль повернув тіла трьох убитих бойовиками ХАМАС заручників, серед них громадянка Німеччини Шані Лук. 7 жовтня її зняли на відео в багажнику джипа.

Двоє інших загиблих заручників - 28-річна Аміт Бускіла і 56-річний Іцхак Гелернтер. Усі троє, за словами Хагарі, були на музичному фестивалі Nova на півдні Ізраїлю. Їх було вбито, коли вони намагалися втекти від терористів ХАМАС у бік кібуца Мефальсім. Їхні тіла бойовики відвезли в сектор Газа.

Хагарі не уточнив, де конкретно було знайдено тіла трьох загиблих. Після повернення в Ізраїль їх передали для впізнання в інститут судової медицини, сім'ї заручників сповістили про смерть їхніх близьких.

Відео дня

Викрадення Шані Лук

Наступного дня після атаки ХАМАС 7 жовтня в соцмережах з'явилося відео, в якому бойовики везуть у багажнику джипа роздягнену до спідньої білизни дівчину. Близькі впізнали в ній 22-річну Шані Лук, громадянку Німеччини та Ізраїлю, яка була на фестивалі Nova на півдні Ізраїлю. Чи була вона в цей момент жива, невідомо.

Пізніше мати впізнала дівчину за татуюваннями на ногах і дредами. У МЗС Ізраїлю розповіли, що дівчину катували і виставили напоказ у секторі Газа. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтерв'ю німецькому телеканалу Welt повідомив, що палестинські бойовики відрізали їй голову.

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