МКС може видати ордер на арешт Нетаньягу: Ізраїль назвав це 'скандалом'

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що запит прокурора Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта є "скандальним" і рівносильним нападу на жертв атаки ХАМАС 7 жовтня.
Як повідомляє Reuters, очільник ізраїльської дипломатії заявив, що відкрив спеціальну військовий кабінет в міністерстві закордонних справ, щоб протидіяти кроку прокурора МКС Керіма Хана.
Військовий кабінет працюватиме для боротьби з цим кроком, який, на його думку, спрямований на те, щоб зв'язати руки Ізраїлю та перешкодити йому здійснити своє право на самооборону.
"Я маю намір поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокуратури та заявити, що навіть якщо ордери будуть видані, вони не мають наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів", - сказав Кац.
Що передувало
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Такий документ вже опублікований на сайті МКС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства, пише CNN.
"Ордери на арешт ізраїльських політиків - це перший випадок, коли МКС обрав своєю мішенню вищого керівника близького союзника США. Це рішення ставить Нетаньяху в один ряд з президентом Росії Володимиром Путіним, на арешт якого МКС видав ордер у зв'язку з війною Москви проти України", - пояснюють у матеріалі.