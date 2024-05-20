МКС може видати ордер на арешт Нетаньягу: Ізраїль назвав це 'скандалом'

Цей крок прокурора спрямований на те, щоб зв'язати руки Ізраїлю та перешкодити йому здійснити своє право на самооборону, заявив глава МЗС країни.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що запит прокурора Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта є "скандальним" і рівносильним нападу на жертв атаки ХАМАС 7 жовтня.

Як повідомляє Reuters, очільник ізраїльської дипломатії заявив, що відкрив спеціальну військовий кабінет в міністерстві закордонних справ, щоб протидіяти кроку прокурора МКС Керіма Хана.

Військовий кабінет працюватиме для боротьби з цим кроком, який, на його думку, спрямований на те, щоб зв'язати руки Ізраїлю та перешкодити йому здійснити своє право на самооборону.

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"Я маю намір поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокуратури та заявити, що навіть якщо ордери будуть видані, вони не мають наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів", - сказав Кац.

Що передувало

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Такий документ вже опублікований на сайті МКС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства, пише CNN.

"Ордери на арешт ізраїльських політиків - це перший випадок, коли МКС обрав своєю мішенню вищого керівника близького союзника США. Це рішення ставить Нетаньяху в один ряд з президентом Росії Володимиром Путіним, на арешт якого МКС видав ордер у зв'язку з війною Москви проти України", - пояснюють у матеріалі.

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