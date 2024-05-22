Майк Джонсон може винести це питання на голосування вже цього тижня.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена буде працювати з Конгресом над можливим введенням санкцій проти Міжнародного кримінального суду.

Як пише Financial Times, республіканець Джим Ріш запитав державного секретаря Ентоні Блінкена, чи підтримає він рішення, спрямоване проти того, щоб "МКС пхав свого носа у справи країн, які мають незалежну, легітимну демократичну судову систему".

"Ми хочемо працювати з вами на двопартійній основі, щоб знайти відповідь. Я думаю, що ми повинні розглянути відповідні кроки, щоб вжити заходів у зв'язку з глибоко помилковим рішенням [МКС]", - відповів Блінкен. Відео дня

Видання зазначає, що відкритість держсекретаря двопартійній співпраці деомнструє рівень гніву у Вашингтоні через можливість видачі ордерів на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галланта.

Республіканці не казали, які саме санкції розглядають, однак чиновники очікують, що вони будуть спрямовані проти прокурора МКС Каріма Хана та інших осіб, причетних до розслідування. Спікер Палати представників Майк Джонсон може провести голосування щодо санкцій вже цього тижня.

Водночас позиція демократів менш чітка, пише видання. Демократичне керівництво розкритикувало суд, однак ще висловилося щодо введення санкцій.

Ордер на арешт Нетаньяху: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 травня прокурор МКС Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єра та міністра оборони Ізраїлю. Також суд планує видати ордери на арешт трьох лідерів ХАМАС.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав це одностороннім політичним кроком, який надає терористам у всьому світі сміливості. Джо Байден закликав не прирівнювати Ізраїль та ХАМАС.

Спікер американської Палати представників Майк Джонсон оголосив про готовність запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду.

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