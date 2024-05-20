Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Такий документ вже опублікований на сайті МКС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства, пише CNN.

"Ордери на арешт ізраїльських політиків - це перший випадок, коли МКС обрав своєю мішенню вищого керівника близького союзника США. Це рішення ставить Нетаньяху в один ряд з президентом Росії Володимиром Путіним, на арешт якого МКС видав ордер у зв'язку з війною Москви проти України", - пояснюють у матеріалі.

Тепер колегія судді Міжнародного кримінального суду розгляне заяву Хана про видачу ордерів на арешт. За словами головного прокурора, звинувачення проти Сінвара, Ханії та аль-Масрі (лідерів ХАМАС) включають "винищення, вбивства, захоплення заручників, зґвалтування та сексуальне насильство під час утримання під вартою".

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