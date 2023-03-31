У Польщі викрили найбільшу за останній рік шпигунську мережу РФ. За словами заступника міністра - координатора зі спецслужб Польщі Станіслава Жаріна, у справі затримано 12 осіб. Представники польських спецслужб стверджують, що російські агенти стежили за постачанням Україні західного озброєння та готували диверсії на залізничних шляхах.

Інформація про перших шістьох затриманих у справі про шпигунську мережу з’явилась ще в середині березня, коли на залізничних шляхах були знайдені приховані камери. Польська радіостанція RMF FM повідомила, що агенти РФ могли знімати рух потягів на ділянках у Підкарпатському воєводстві та околицях аеропорту Ясенка біля Жешува.

Проте немає нічого дивного, що агентурна мережа РФ поширена саме в Польщі, адже Росії важливо знати, яка саме зброя транспортується до України. В Кремлі намагаються будь-якими способами дізнатись, які типи зброї та у якій кількості передають нам партнери. Тобто, їх цікавить саме інформація. Тож, в даному випадку, мова йде про затримання агентурної мережі розвідувального характеру.

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Але цей випадок цікавий тим, що було заарештовано одразу понад десяток російських агентів. Відповідно, в них, скоріше за все, був сигнал про підготовку до чогось серйозно. Мова дійсно могла йти про велику диверсію на залізничних коліях. І, якщо вони отримали завдання зупинити рух на залізниці, могли це реалізувати за двома сценаріями.

Перший – це могла бути диверсія з підривом колій. Він доволі реальний, адже для пошкодження залізничної колії не потрібно багато зусиль, зробити це можна навіть не використовуючи вибухівку. Отже, це може бути реальною загрозою. На щастя, цього разу польські спецслужби зіграли на упередження.

В ЄС повно маргінальних політичних сил, які фінансуються Росією, а в кожному європейському місті є росіяни-мігранти, які готові приєднатися до антиукраїнських протестів

Другий сценарій не такий простий. Наприклад, це могла бути організація якогось протесту проти допомоги Україні, під час якого були б перекриті транспортні шляхи - автомобільні дороги або залізничні колії. І хоча, на мій погляд, останній сценарій було б дуже важко реалізувати у Польщі, зважаючи на її русофобські настрої у суспільстві (в цій країні на таке була б здатна хіба якась проросійська група маргіналів, яких швидко заарештує поліція), саме такий сценарій (з антиукраїнськими протестами) вже починає реалізовуватись агентами РФ у європейських країнах зі значною кількістю російського лобі.

Наприклад, вже досить довгий час риторику на кшталт "не годувати Україну" та "припинити постачати Україні озброєння" використовують представники політичної сили "Альтернатива для Німеччини". Вони критикують Бундестаг за відправку Україні озброєння. Мовляв, ця техніка потрібна Бундесверу. Таким чином вони намагаються впливати на постачання озброєння нам.

Це можливо тому, що в ЄС повно маргінальних політичних сил, які фінансуються Росією, а в кожному європейському місті є росіяни-мігранти, які готові приєднатися до антиукраїнських протестів.

Наприклад, у Бельгії існує велика кількість сепаратистських клубів, які виступають за незалежність того чи іншого регіону, частина з них отримує гроші від Кремля. Не гидує російським фінансуванням і партія Марі Лепен у Франції. А в Італії є "Ліга півночі", яка отримувала російські кошти під час передвиборчої кампанії…

Таким чином, на жаль, інтеграція російського капіталу та агентури РФ у Європі є досить масштабною. Проте здоровий глузд поки що перемагає. Тому ми бачимо, що Європа все-таки підтримує Україну, а спецслужби працюють на упередження диверсій РФ.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"