Rheinmetall пропонує ще 60 одиниць техніки - підприємства вже почали виготовлення.

Німецький виробник зброї Rheinmetall готується передати українській армії ще 20 бойових машин піхоти Marder.

Як повідомляє Welt, німецький концерн вже створив графік і згідно з ним 20 БМП прибудуть в Україну цього літа. Загалом Україна отримає 60 Marder: 40 від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу. Уряд ФРН покриє витрати на ті машини, які зберігаються на складах Бундесверу.

Rheinmetall пропонує ще 60 одиниць техніки - підприємства вже почали виготовлення. Концерн також передасть до початку вересня 40 Marder Греції, яка отримає дану техніку в рамках "кругових обмінів".

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Раніше повідомлялося, що Греція може поступитися чергою Україні в питанні очікування виготовлення Marder.

Marder для України

У січні 2023 року Німеччина оголосила про передачу Україні БМП Marder. Берлін ухвалив таке рішення після того, як канцлер Олаф Шольц провів розмову з президентом США Джо Байденом.

ЗМІ інформували про те, що до кінця липня Україна отримає нову партію Marder.

У березні до України прибула перша партія БМП Marder і міністр оборони Олексій Резніков протестував цю сучасну бронетехніку.

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