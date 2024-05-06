У чому їх звинувачують - невідомо.

У Росії оголосили в розшук колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Про це пишуть російські пропагандистські видання з посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ Росії. Його оголошено в розшук за статтею Кримінального Кодексу Російської Федерації, однак у чому його звинувачують загарбники - невідомо.

Також росіяни оголосили в розшук колишнього очільника Міністерства закордонних справ України (з 19 червня 2014 року по 29 серпня 2019 року) Павла Клімкіна та 16-го прем'єр-міністра України (з 14 квітня 2016 року по 29 серпня 2019 року) Володимира Гройсмана.

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Кого ще "розшукує" Росія:

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Москва оголосила в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Після знищення російського БДК "Новочеркаськ" окупанти оголосили в розшук Командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука, звинувативши його у скоєнні "терористичного акту".

Навесні Росія зажадала, щоб Україна заарештувала голову власної Служби безпеки Василя Малюка.

Цієї суботи, 4 травня, стало відомо, що в російський розшук оголошено чинного і колишнього президентів України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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