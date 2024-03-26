Колишній секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував своє звільнення та підбив підсумки роботи на раніше займаній посаді.
"4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни", - написав він.
Данілов подякував президентові України за довіру і за можливість "бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення".
"Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі. Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу", - зазначив екс-секретар.
При цьому він закликав "не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України",
"Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія", - додав Данілов.
Звільнення Данілова - деталі
Сьогодні, 25 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади секретаря Ради нацбезпеки України. Відповідний указ розміщено на сайті Офісу президента України.
Новим секретарем РНБО України призначено Олександра Литвиненка, який обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.