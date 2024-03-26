Він закликав "не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України".

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував своє звільнення та підбив підсумки роботи на раніше займаній посаді.

"4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни", - написав він.

Данілов подякував президентові України за довіру і за можливість "бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення".

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"Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі. Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу", - зазначив екс-секретар.

При цьому він закликав "не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України",

"Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія", - додав Данілов.

Звільнення Данілова - деталі

Сьогодні, 25 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади секретаря Ради нацбезпеки України. Відповідний указ розміщено на сайті Офісу президента України.

Новим секретарем РНБО України призначено Олександра Литвиненка, який обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

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