Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що дії Ізраїлю загрожують ще більшій небезпеці палестинського цивільного населення, залученого в бойові дії.

Дії Ізраїлю зайшли занадто далеко у відповіді на вторгнення бойовиків ХАМАС.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І, який у бесіді з Міністром закордонних справ Саудівської Аравії Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявив, що дії Ізраїлю виходять за рамки самооборони, повідомляє Politico.

Як уточнює Newsweek.com, Ван І вважає, що захист "основних потреб людей у Газі" є пріоритетом, і "Китай виступає проти і засуджує всі дії, які завдають шкоди цивільному населенню". Він також зазначив, що зростаюча можливість наземного нападу Ізраїлю загрожує безпеці для палестинського цивільного населення, залученого в бойові дії.

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"Ми виступаємо проти дій, які завдають шкоди цивільному населенню і порушують міжнародне право. Ми віддані сприянню мирним переговорам і досягненню припинення вогню і продовжимо працювати над деескалацією і відновленням мирних переговорів", — заявив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

За повідомленням Сіньхуа, Китай зацікавлений у допомозі у розв'язанні конфлікту та основних проблем, що зачіпають палестинське населення.

Сіньхуа повідомило про зауваження Вана під час телефонної розмови: "Китай знаходиться в інтенсивному контакті з усіма сторонами, щоб домогтися припинення вогню і припинення бойових дій", - сказав він, додавши, що невідкладним завданням є забезпечення безпеки цивільного населення, і якнайшвидше відкриття гуманітарних коридорів для допомоги та захисту основні потреб людей в секторі Газу.

До вторгнення Хамасу та подальшої військової реакції Ізраїлю вважалося, що Ізраїль та Саудівська Аравія, керовані загальною неприязню до Ірану, працюють над нормалізацією відносин, що може змінити динаміку на Близькому Сході.

Зі свого боку, Китай традиційно не відігравав великої ролі на Близькому Сході, хоча звіт про китайсько-саудівську розмову є ще одним свідченням того, що він хотів би збільшити свій вплив. Сіньхуа також повідомило про розмову між Ванем і держсекретарем Ентоні Блінкеном, яка включала обговорення бойових дій.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території сектора Гази. ХАМАС же погрожує стратити цивільних заручників у відповідь на удари по газі.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив, Ізраїль має намір знищити ХАМАС в секторі Гази.

Станом на 15 жовтня 2023 року повідомлялося про те, що напад ХАМАС на Ізраїль серйозно зашкодив відносинам Нетаньяху з Путіним. Путін став одним з небагатьох лідерів, які не висловили Нетаньяху співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян.

Блінкен вдруге їде до Ізраїлю. Візит відбудеться в той момент, коли Ізраїль попереджає про важливу військову операцію, яка може призвести до повномасштабного наземного вторгнення в сектор Гази.

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