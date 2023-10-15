Прем'єр Ізраїлю заявив, що демонстрація єдності "посилає чіткий сигнал нації, ворогу і всьому світу".

Розширений Кабінет міністрів Ізраїлю з надзвичайних ситуацій зібрався сьогодні вперше - прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу попередив, що країна готується "знищити ХАМАС" у Газі.

Зустріч, що проходила у військовому штабі в Тель-Авіві, почалася з того, що міністри вшанували хвилиною мовчання пам'ять про приблизно 1300 ізраїльтян, загиблих після нападу ХАМАСу в минулі вихідні. Про це пише Sky News.

Нетаньягу заявив, що всі міністри "працювали цілодобово, єдиним фронтом".

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"ХАМАС думав, що ми будемо знищені. Саме ми знищимо ХАМАС", - сказав він, додавши, що демонстрація єдності "посилає чіткий сигнал нації, ворогові і всьому світу".

Війна в Ізраїлі 2023 - напад ХАМАС

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. Бойовики здійснили масований обстріл Ізраїлю і вторглися на його територію, вбиваючи і захоплюючи в заручники людей. Атака палестинців забрала життя понад 1200 людей, в основному цивільних осіб. Близько 3000 осіб отримали поранення, у полон до сектору Гази були викрадені більше сотні ізраїльтян.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території сектора Гази. ХАМАС же погрожує стратити цивільних заручників у відповідь на удари по газі.

Станом на 15 жовтня повідомлялося, що ізраїльські війська чекають наказ, щоб увійти в Сектор Газу. Пізніше стало відомо, що до війни проти ЦАХАЛу можуть приєднатися 4 країни. Терористи ХАМАС мають обмежену кількість ракет, проте палестинських бойовиків можуть підтримати треті сторони.

Зокрема, Іран направив повідомлення Ізраїлю через ООН, в якому підкреслив, що втрутиться, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться і якщо ЦАХАЛ почне наземну операцію.

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