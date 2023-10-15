Візит відбудеться в той момент, коли Ізраїль попереджає про важливу військову операцію, яка може призвести до повномасштабного наземного вторгнення в Сектор Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 16 жовтня, зробить другу зупинку в Ізраїлі для подальших консультацій з високопоставленими ізраїльськими чиновниками, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена намагається обмежити загрозу поширення конфлікту на Близькому Сході.

Як заявив представник Держдепартаменту Метью Міллер, головний дипломат США, який приземлився в Ізраїлі для зустрічей минулого тижня під час напруженої поїздки по регіону, в понеділок знову приземлиться на кілька годин, перш ніж повернутися до Вашингтона, повідомляє Bloomberg.

Другий візит відбудеться в той момент, коли Ізраїль попереджає про важливу військову операцію, яка може призвести до повномасштабного наземного вторгнення в Сектор Гази після руйнівного нападу угруповання бойовиків ХАМАС.

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Це слідує за шаленим дипломатичним спринтом, коли Блінкен перетнув Близький Схід із зупинками в Йорданії, Бахрейні, Катарі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. США закликають арабських партнерів чинити тиск на ХАМАС і не допустити участі в конфлікті підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, таких як "Хезболла", що базується в Лівані.

Блінкен та ситуація в Ізраїлі

8 жовтня 2023 року Блінкен назвав причину, яка могла спонукати ХАМАС до нападу на Ізраїль.

Блінкен заявив, що серед убитих та викрадених ХАМАСом людей, ймовірно, є кілька громадян США. У Вашингтоні заявили про найгірший день для Ізраїлю з часів війни 1973 року.

Блінкен виступив із заявою щодо допомоги Ізраїлю від США. Адміністрація президента готується направити додаткову військову допомогу Ізраїлю, щоб забезпечити його всім необхідним для відбиття атаки ХАМАС з боку Гази.

Блінкен відповів, чи міг ХАМАС використовувати увагу до України для нападу на Ізраїль. Блінкен також провів розмови з колегами з інших країн, щоб не допустити поширення цього конфлікту.

13 жовтня Блінкен зустрівся з главою Палестинської держави. У Білому домі побоюються поширення конфлікту на Західний берег річки Йордан.

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