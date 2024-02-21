Дикунська політика: що стоїть за погрозами Трампа на адресу НАТО

Президентська виборча кампанія в США настільки гаряча, що один з лідерів перегонів, колишній очільник наддержави Дональд Трамп навіть погрожує союзникам по НАТО. Робить він це не вперше, проте цього разу в ЄС почали обговорювати альтернативу Північноатлантичному альянсу.

Старі ідеї

Дональд Трамп вже не вперше погрожує країнам-членам НАТО. Ще за часів своєї каденції на посаді президента він погрожував виходом США з Альянсу і закликав країни-члени збільшити видатки на оборону.

"США покривають майже весь бюджет НАТО, захищаючи багато країн, які шахраюють у торгівлі (вони покривають лише малу частину витрат - і сміються)", - писав Трамп під час своєї президентської каденції у 2018 році.

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Його головним аргументом тоді було те, що Євросоюз у торгівлі з США має профіцит на 151 мільярд доларів, тому, мовляв, повинен значно збільшити витрати на оборону.

Те, що тодішні погрози Трампа не були порожніми словами, нещодавно підтвердив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон. Він навів приблизні слова американського президента на зустрічі з президенткою Євркомісії Урсулою фон дер Ляєн у січні 2020 року, на якій був присутній особисто: "Дональд Трамп сказав Урсулі: "Ви маєте розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми в жодному разі не прийдемо вам на допомогу. І, між іншим, НАТО взагалі "мертвий" і ми вийдемо з НАТО".

Втім, тоді ці погрози обмежилися лише пред’явленням рахунків "невдячним" європейцям, зокрема Німеччині.

Але на початку лютого 2023 року Дональд Трамп повернувся до "старої пісні". Під час одного з передвиборчих мітингів найбільш ймовірний номінант на президентство від республіканців знову згадав, як погрожував країнам-членам Альянсу. Мовляв, залишить їх без американської допомоги, навіть якщо РФ захоче напасти на когось із них.

"НАТО був банкротом, поки я не з’явився. Один з президентів великої країни встав і сказав: "Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви нас захистите?". Я сказав: "Ви не заплатили, ви заборгували? Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх [росіян] робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити. Ви повинні платити за рахунками"… Вони не могли повірити в це", – сказав Трамп.

Врешті, частина тамтешнього політикуму нагадує, що США завжди були незадоволені внесками союзників. Просто Трамп вперше озвучив це публічно. І хоча Конгрес США не дає будь-якому американському лідеру одноособово ухвалювати рішення про вихід з Альянсу, такі заяви потенційного очільника Америки знову піднімають питання про можливу нову архітектуру безпеки у світі та в Європі зокрема.

Реальна погроза

Звісно, якщо за словами Трампа стоїть щось більше, ніж просто провокації, то для втілення таких ідей у життя йому доведеться долати навіть внутрішньопартійну опозицію. Так, конкурентка Трампа у праймеріз Нікі Гейлі заявила, що його заява свідчить про те, що "США стануть на бік РФ".

Однак, попри те, що погрози Дональда Трампа союзникам лунають на тлі передвиборчої кампанії, його колишній радник з питань національної безпеки Джон Болтон не радить цим легковажити.

"Думаю, заяви Трампа слід сприймати цілком серйозно. Коли він каже, що хоче виходу США з НАТО, думаю, це дуже реальна погроза. Дуже багато хто зараз не сприймає це так – і прихильники Трампа, і опоненти теж. Але вона мала б надзвичайно погані наслідки для США. І не лише у Північноатлантичному регіоні, а набагато ширше", - зазначив він.

Проте поки виглядає так, що навіть в разі зміни господаря Білого Дому США не мають намір виходити з НАТО. Просто хочуть, аби європейські союзники просто більше платили за американський захист.

"Трамп зараз не висловлюється за вихід США з НАТО, розуміючи, що це не в інтересах самих США. Він лише ставить питання про те, щоб інші держави-члени НАТО виконували свої фінансові зобов’язання. Тобто він хоче, щоб основний фінансовий тягар в межах НАТО лягав не тільки на США. Але він ставить це питання в дуже невдалій, популістичній формі, що зумовлено виборчою боротьбою", - зазначає у розмові з УНІАН голова комітету у закордонних справах Олександр Мережко.

Він вважає, що альтернативу НАТО шукати не варто, адже Альянс довів свою ефективність.

"На сьогодні реальних альтернатив НАТО просто немає. В основі НАТО =- американська "ядерна парасолька". Це приблизно п’ять тисяч ядерних боєголовок. У Великій Британії та Франції на двох приблизно п’ять сотень боєголовок, тоді як у Росії близько шість тисяч ядерних боєголовок. Тобто вже звідси ми бачимо роль США у ядерному стримуванні Росії… За весь період свого існування НАТО довів свою ефективність в питаннях підтримання безпеки держав-членів перед зовнішньою загрозою. На цьому тлі немає сенсу шукати чи створювати інший оборонний альянс. Просто треба посилювати те, що є, і твердо дотримуватися своїх зобовʼязань в рамках НАТО. Зокрема, всім членам НАТО треба дбати про те, щоб потенційний агресор не мав жодних сумнівів: в разі агресії проти будь-якого члена НАТО, він отримає адекватну відповідь", - підкреслив народний депутат.

Нові формати

Якщо американська адміністрація все ж таки вирішить залишити європейських союзників наодинці з агресором чи агресорами, не можна відкидати варіанту збільшення оборонних видатків країнами-членами Альянсу зі збереженням статус-кво.

"Якщо США все ж таки вирішать вийти з НАТО, то може бути кілька варіантів подій. В разі виходу Америки є великий ризик, що може вийти і Канада. В такому разі НАТО буде існувати в межах європейського континенту. Також Канада може й залишитися в Альянсі - це буде залежати від лідерства Великобританії, якщо вона захоче співпрацювати з континентальною Європою", - зазначив у розмові з УНІАН кандидат політичних наук, член-кореспондент української академії геополітики та геостратегії експерт міжнародник Станіслав Желіховський.

Та у будь-якому разі, за його словами, необхідно буде збільшувати видатки на оборону.

"І я не виключаю, що це стане поштовхом для прийняття нових членів. Можливо, тут якраз виникне шанс для України, яка, сподіваємося, після завершення бойових дій може приєднатися до Альянсу. Хоча можливі й інші умови співпраці", - розмірковує він.

Експерт не відкидає й варіантів створення кількох регіональних блоків замість НАТО: "В разі, якщо НАТО не зможе пережити такого випробування, як вихід США, то, передбачаю, що на місці блоку може бути утворено кілька регіональних Альянсів".

Зокрема, за його словами, країни Західної Європи можуть створити власний Альянс, багато в чому подібний та зроблений за зразком того НАТО, який ми знаємо сьогодні. Фактично, такий Альянс дублюватиме НАТО, тільки в меншому масштабі. Але, враховуючи, що його основою можуть стати Франція та Велика Британія – власники великих ядерних арсеналів – це може стати найсильнішим регіональним союзом.

Окрім цього можливе також створення окремого Альянсу країн Центральної та Східної Європи. До його складу, маючи прямий бойовий досвід та досвід роботи з західними видами озброєнь безпосередньо на полі бою, може увійти й Україна.

Також можлива якась "південна коаліція" - країн, які розташовуються в Середземномор’ї. Тут лідерство можуть взяти на себе Туреччина, або ж навіть Ізраїль у разі, якщо захоче долучитися до такого Альянсу.

І, звісно, не можна відкидати ідею "армії ЄС" - такої собі трансформації Європейського союзу ще й в оборонний Альянс.

Та насправді, за словами Станіслава Желіховського, будь-який з названих сценаріїв – лише гіпотетичний. Ймовіршіним є збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО в разі перемоги Дональда Трама на виборах президента США.

Дикунська політика

На жаль, навіть те, що самим США не вигідне блокування роботи НАТО, поведінку Дональда Трампа у разі повернення його до Білого Дому, на сто відсотків передбачити не можна.

"Заблокувати роботу НАТО Трамп може. У нього дещо дикунська політика. Він готовий "найняти" Путіна чи Кім Чен Ина, аби впливати на стратегічних партнерів - лякати ЄС, щоб вони пропонували США якісь кращі умови чогось… Але оскільки Трамп - реальна фігура, європейці їздять до США та пояснюють свою позицію та наслідки руйнації НАТО. Адже зараз для Європи найголовніша проблема - це РФ, і потрібно, аби Україна вистояла, а бажано - перемогла", - зазначив завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олексій Їжак.

За його словами, європейцям потрібні роки, аби мати можливість себе захищати без допомоги США. Тому в ЄС серйозно ставляться до заяв Трампа і дуже серйозно готуються.

"Це реалії, до яких Європа дуже серйозно готується. Я думаю, зараз план такий: показати Дональду Трампу і взагалі тим силам у США, які думають, що можна тиснути на ЄС, що такий тиск ні до чого не призводить. І що це не на користь самих США", - зазначив він і нагадав, що у 2000-х роках ЄС, через суперечки з США, навіть працювали над стратегічною автономією від Америки.

Олексій Їжак переконаний, що й самі США не зацікавлені у руйнуванні НАТО: "Не можна руйнувати НАТО, бо слідом зруйнується фінансова система. Є такий "термін": міцність долара у світі визначається американською гвинтівкою M-16… Тобто, всі вірять в США і всі користуються американською валютою. Якщо ЄС, а, потім інші країни перестануть це робити, то все зруйнується".

Наразі, як зазначають журналісти The Washington Post, в ЄС обговорюється ідея створення загальноконтинентального доповнення до НАТО. Тобто, такої структури, яка працюватиме як у поєднанні з гарантіями безпеки США, так і у разі їх скасування.

Ярослав Конощук