Балакучість нового президента США Дональда Трампа стала проблемою для Білого дому. Але не через фейки, які він постійно озвучує, а через те, що штатні стенографісти, відповідальні за транскрибування його публічних заяв, насилу встигають все це записувати. Про це повідомляє Associated Press (AP).
Так, у день своєї інавгурації Трамп виголосив промову на понад 22 000 слів. Потім він відвідав місця стихійного лиха в Північній Кароліні та Каліфорнії, де наговорив ще 17 000 слів. Це разюча різниця порівняно із Джо Байденом, який є мовчуном, порівняно із новим президентом.
Як розповіли виданню обізнані джерела, зараз обговорюється можливість найняти додатковий персонал стенографістів, аби розподілити між ними це робоче навантаження.
"Потік слів є одним із найбільш помітних або чутних переходів від Байдена до Трампа, який жадає уваги. Він говорив майже безперервно з початку свого другого терміну, заглушаючи голоси незгодних і змушуючи своїх опонентів намагатися бути почутими", – пише AP.
За підрахунками аналітиків, сукупна тривалість публічних виступів Джо Байдена за перший тиждень його перебування на президентській посаді склала 2 години 36 хвилин. За цей час він сказав 24 259 слів.
Натомість Трамп за свій перший тиждень другої каденції публічно говорив аж 7 годин 44 хвилини, сказавши 81 235 слів. Це навіть більше, ніж ща перший тиждень його першої президентської каденції, коли він говорив публічно 3 години 41 хвилину та сказав 33 571 слово.
Останні заяви Дональда Трампа
Як писав УНІАН, після авіакатастрофи в аеропорту Вашингтона Дональд Трамп публічно розкритикував дії пілота гелікоптера, який спричинив зіткнення з літаком. Він також дорікнув диспетчерам, які не заборонили вертольоту політ у зоні посадки літака.
Також ми розповідали, що Трамп запропонував "переселити" 1,5 мільйона палестинців із сектору Гази в сусідні арабські країни, наприклад, до Єгипту і Йорданії. На його думку, це спростить відбудову зруйнованого війною регіону.