Стенографісти, які байдикували за часів президента Байдена, тепер не встигають за потоком свідомості його наступника.

Балакучість нового президента США Дональда Трампа стала проблемою для Білого дому. Але не через фейки, які він постійно озвучує, а через те, що штатні стенографісти, відповідальні за транскрибування його публічних заяв, насилу встигають все це записувати. Про це повідомляє Associated Press (AP).

Так, у день своєї інавгурації Трамп виголосив промову на понад 22 000 слів. Потім він відвідав місця стихійного лиха в Північній Кароліні та Каліфорнії, де наговорив ще 17 000 слів. Це разюча різниця порівняно із Джо Байденом, який є мовчуном, порівняно із новим президентом.

Як розповіли виданню обізнані джерела, зараз обговорюється можливість найняти додатковий персонал стенографістів, аби розподілити між ними це робоче навантаження.

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"Потік слів є одним із найбільш помітних або чутних переходів від Байдена до Трампа, який жадає уваги. Він говорив майже безперервно з початку свого другого терміну, заглушаючи голоси незгодних і змушуючи своїх опонентів намагатися бути почутими", – пише AP.

За підрахунками аналітиків, сукупна тривалість публічних виступів Джо Байдена за перший тиждень його перебування на президентській посаді склала 2 години 36 хвилин. За цей час він сказав 24 259 слів.

Натомість Трамп за свій перший тиждень другої каденції публічно говорив аж 7 годин 44 хвилини, сказавши 81 235 слів. Це навіть більше, ніж ща перший тиждень його першої президентської каденції, коли він говорив публічно 3 години 41 хвилину та сказав 33 571 слово.

Останні заяви Дональда Трампа

Як писав УНІАН, після авіакатастрофи в аеропорту Вашингтона Дональд Трамп публічно розкритикував дії пілота гелікоптера, який спричинив зіткнення з літаком. Він також дорікнув диспетчерам, які не заборонили вертольоту політ у зоні посадки літака.

Також ми розповідали, що Трамп запропонував "переселити" 1,5 мільйона палестинців із сектору Гази в сусідні арабські країни, наприклад, до Єгипту і Йорданії. На його думку, це спростить відбудову зруйнованого війною регіону.

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