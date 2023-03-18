16 березня та 8 квітня 2022 року ворожа армія здійснила жахливі теракти проти українського народу, вбивши безліч цивільних осіб, йдеться у доповіді організації.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) визнала причетність РФ до здійснення низки кривавих терактів на території України. Зокрема, до знищення авіацією драмтеатру у Маріуполі, а також до ракетної атаки по залізничному вокзалу в Краматорську.

Про це йдеться у висновку Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, що сформували при ООН.

"Комісія розслідувала обставини нападів, скоєних або ймовірно скоєних російськими збройними силами, і прийшла до висновку, що більшість атак носили невибірковий характер", - наголошується в доповіді.

Там зафіксували, що 16 березня в рамках спроби окупувати Маріуполь війська РФ завдали удару по драматичному театру, в результаті чого загинуло й було поранено велику кількість людей.

Також там підтвердили причетність окупантів до ракетної атаки по вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року - тоді росіяни вбили 59 та поранили 92 осіб, зазначили в ООН.

Крім цього, комісія підтвердила напад РФ на торговий центр у Кременчуці 27 червня 2022 року. Тоді через дії росіян загинули 21 людина й десятки були поранені, йдеться в документі.

В Україні вшанували пам'ять загиблих у драмтеатрі в Маріуполі

Нагадаємо, що 16 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський і вся українська нація вшанували пам'ять про загиблих українців, які стали мимовільними жертвами армії РФ у стінах драматичного театру в Маріуполі.

Як відомо, рік тому в цей день окупанти скинули на будівлю надпотужну бомбу, попри попередження-напис про те, що там знаходяться діти.

За оціночними даними Маріупольської міськради, тоді російська армія забрала життя щонайменше трьохсот людей.

Однак деякі джерела відзначають, що в стінах драмтеатру могло загинути понад тисячу українців. Про це також раніше згадував Зеленський.