В Полтавській ОВА пообіцяли більше подробиць згодом.

У понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його інформацієї, "прильотів" було кілька, однак Лунін спочатку не розкрив деталі.

"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях", - написав Лунін.

Через 5 хвилин голова ОВА оголосив про відбій повітряної тривоги.

Декілька хвилин тому Лунін уточнив, що є влучення в цивільний об'єкт. "У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - додав він.

Додамо, що звуки вибухів чутно в Полтаві. За словами мера Олександра Мамая, деталі з'ясовуються.

"Полтавці, у місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - написав Мамай.

Впродовж останніх кількох днів Росія посилила ракетні атаки. Зокрема, вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку. Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

За словами керівника прес - служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Крім того, вчора російські окупанти завдали ракетних ударів по Черкаській області, внаслідок чого є загиблий. П'ятеро людей постраждало.

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