Рік тому Росія скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя, де ховалися від обстрілів сотні людей.

Президент Володимир Зеленський у річницю трагедії у Маріуполі, коли окупанти скинули бомбу на Драматичний театр, де ховалися від обстрілів сотні людей, заявив, що Україна вимагатиме повної відповідальності держави-терориста за скоєне. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не пробачить окупантам жодної зруйнованої долі і пам'ятає всіх, чиє життя забрав російський терор.

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Трагедія у Маріуполі - що відомо про знищення Драмтеатру

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2022 року російські окупаційні війська скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися цивільні.

За даними Маріупольської міськради, у театрі внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

Згідно з іншими даними, у театрі та прилеглих будівлях могли загинути від 600 до 1,2 тис. цивільних.

В РФ відкидають звинувачення у скоєнні цього воєнного злочину, попри висновки міжнародних організацій, та стверджують, що театр було заміновано українською стороною, а вибух стався зсередини.

23 грудня стало відомо, що російські окупанти повністю демонтували руїни будівлі театру.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Україна має достатню доказову базу вчинення росіянами вбивства мирних людей у Маріупольському драмтеатрі, попри демонтаж окупантами його будівлі.

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