Англійський чиновник вважає, що стати генсеком альянсу може не лише представник ЄС.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може стати генеральним секретарем Північного альянсу. Про намір балотуватися він заявив у ефірі українського телемарафону.

Кореспондент запитав у англійця, чи не планує він очолити НАТО. Джонсон відкрито прокоментував таку можливість.

"Чудова думка. Знаєте, якраз дуже вдала. Хочу наголосити, шановні друзі, що такий задум (у мене – ред.) є, і хай ніхто не забуває, що такий кандидат (на посаду генерального секретаря НАТО – ред.) у запасі є. Цього разу, я думаю, мені поталанить", - передає слова Джонсона Європейська правда.

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Дипломат зазначив, що НАТО ніколи не був таким сильни, як зараз. Тим паче, що невдовзі до нього приєднаються Фінляндія і Швеція. Окрім цього він прокоментував вступ України до альянсу.

"Ми бачимо цілком ясно, що українське членство – це перспектива. Це має статись, це очевидно. Путін розвінчав усі аргументи проти вступу України в НАТО. Тепер їх немає", - доповнив Джонсон.

Також англієць висловився щодо слів колишнього очільника уряду Італії Маріо Драгі, котрий заявив, що наступним Генсеком НАТО повинен стати представник ЄС.

"Я з ним цілком не погоджуюсь. Думаю, що є інші кандидати за межами Європейського Союзу. Не конче то має бути ЄС. Я себе, звісно, розглядаю як кандидата. Це добра і важлива посада", - додав Джонсон.

Відзначимо, що поточний генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг ще у минулому році повинен був покинути свою посаду, на якій він перебуває з жовтня 2014-го року. Однак повномасштабна війна в Україні змінила плани альянсу – норвежець буде очолювати НАТО ще, як мінімум, до 30 вересня 2023-го року.

Джонсон і його підтримка України

Борис Джонсон із самого початку повномасштабного вторгнення РФ до України активно підтримує нашу країну та приїжджає до неї з візитами. Він забезпечив значну військову допомогу ЗСУ та підтримав багато ініціатив, спрямованих проти російської агресії.

В рамках економічного форуму в Давосі Джонсон закликав не вірити ядерним погрозам Путіна і сфокусуватися на передачі Україні інструментів, які забезпечать перемогу.

Окрім цього Джонсон критикував НАТО за найгіршу війну у Європі з часів Другої світової та зустрічався з республіканцями США для лобіювання допомоги Україні.

Мер Києва Віталій Кличко вручив Джонсону нагороду від української столиці – звання почесного громадянина міста Києва.

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