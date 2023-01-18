Звання почесного громадянина Києва Джонсону присвоїли ще наприкінці листопада 2022 року, проте чекали на його візит, аби вручити відзнаку особисто.

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався в Давосі з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Він вручив Джонсону нагороду від української столиці – звання почесного громадянина міста Києва.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великої Британії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ", – наводить слова мера столиці прес-служба Кличка.

Джонсон подякував за відзнаку і висловив переконання, що українці переможуть у боротьбі за свою свободу.

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"Путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз – це продовжувати підтримувати Україну – танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним. Поки Україна переможе. Україна –вільна, суверенна, незалежна європейська країна!", – наголосив він.

Примітно, що звання почесного громадянина Києва екс-премʼєру Великої Британії присвоїли ще наприкінці листопада 2022 року. У столиці чекали на його візит, аби вручити відзнаку особисто.

Війна в Україні: роль Бориса Джонсона

Борис Джонсон активно опікувався питаннями допомоги Україні у війні з Росією протягом свого перебування на посту премʼєр-міністра Великої Британії. Проте навіть після відходу з посади він не перестав підтримувати нашу країну.

Так, у своїй колонці для WSJ він написав, що війна в Україні може закінчитися тільки з поразкою російського президента Володимира Путіна. Він наголосив, що українців тероризують ракетами і безпілотниками, і світ не повинен продовжувати лише спостерігати за цим.

13 січня британське видання The Guardian повідомляло, що екс-прем’єр-міністр Великої Британії планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського. Водночас офіційної інформації про поїздку не було, прес-секретар Джонсона відмовився від коментарів.

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