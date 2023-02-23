Джонсон сказав, що наслідки можливої перемоги Росії полягають в її здатності загрожувати країнам Балтії.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив, що безпека Великої Британії може опинитися під загрозою, якщо Україна не виграє війну з Росією.

У розмові з кореспондентом Sky він сказав, що "дивно" в сьогоднішній війні те, що "ніхто не думав, що українці протримаються тиждень".

"Абсолютно важливо, щоб ми надали їм матеріали та підтримку, необхідні для продовження та завершення проекту. 2023 рік має стати роком перемоги для України. Це найкраще для України, найкраще для російського народу. Це найкраще для світу", - сказав він.

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Джонсон також закликав Великобританію "розтопити лід" і надати Києву винищувачі Typhoon.

"Якщо ми збираємося надати комплект, який нам потрібен, рано чи пізно. Великобританія повинна надати його раніше", - заявив він.

На питання, якими можуть бути наслідки, якщо Україні не будуть передані необхідні їй поставки, Джонсон сказав, що "явно існує ймовірність того, що Путін зможе створити на землі, яку він може утримати, якусь перемогу над цією катастрофою".

Але він закликав світ не "недооцінювати" того, що можуть зробити українці з правильним обладнанням.

"Якщо у них є літаки, щоб знищити ці позиції російської артилерії... Я не сумніваюся, що Збройні сили президента Зеленського зможуть відбити їх територію", - заявив Джонсон.

Джонсон сказав, що наслідки перемоги Росії полягають в її здатності загрожувати країнам Балтії.

"Я думаю, що це був би жахливий сигнал для всього світу", - сказав колишній прем'єр-міністр.

Потім він звернувся до ситуації у Великобританії, заявивши, що її безпека буде "набагато серйознішою в небезпеці", якщо Володимир Путін досягне успіху.

Відповідаючи на питання про Китай, прем'єр-міністр сказав, що буде "історичною помилкою", якщо Пекін почне активно поставляти зброю в Росію.

Потім Джонсон звернувся до самого Путіна, назвавши російського президента "бандитом".

"Ставки дуже високі", - сказав він, додавши, що він зможе і далі загрожувати "не тільки Україні, але і всім частинам колишньої радянської імперії, які він хоче залякати".

"Це абсолютно критичний момент для світу", - заявив він.

Літаки для Укріни: подробиці

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу передати Києву бойові літаки. При цьому Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про плани організувати підготовку українських пілотів. У свою чергу міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Лондон не зможе швидко передати ЗСУ бойові літаки.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав країни Заходу надати Україні більше озброєння.

Речник командування ЗСУ Юрій Гнат переконаний, що багатоцільові винищувачі допоможуть українським військам швидко звільнити території України.