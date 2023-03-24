Його оголосили персоною нон грата.

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про висилку з країни одного з російських дипломатів.

Сьогодні в МЗС викликали Тимчасового повіреного у справах посольства Росії і вручили йому дипломатичну ноту про оголошення співробітника дипломатичного корпусу персоною нон грата. На сайті Міністерства повідомляється, що він повинен покинути Естонію до 29 березня.

Дії цього співробітника порушили Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. "Дипломат, про якого йде мова, прямо і активно підривав безпеку і конституційний лад Естонії, поширював пропаганду, що виправдовує військові дії Росії, і викликав розкол в естонському суспільстві", - зазначили в МЗС Естонії.

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Відносини Росії та Естонії

Як відомо, Естонія з початку повномасштабної війни активно підтримує Україну. Навесні вони визнали, що Росія вчинила геноцид проти українського народу.

На початку 2023 року стало відомо, що допомога Україні від Естонії вже перевищила 1% її ВВП. Крім того, вони віддають Україні всі свої 155-мм гаубиці.

Також Естонія заборонила в'їзд на свою територію громадянам РФ з шенгенськими туристичними візами.

Відомо, що країна має намір ввести прибережну "прилеглу зону" у Фінській затоці, що дозволить перекрити російське судноплавство по ньому.

Крім того, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала країни НАТО готуватися до тривалого протистояння з Росією.

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