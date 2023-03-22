Лише деякі країни НАТО виконують вимоги про витрати на оборону.

Країни НАТО повинні бути готові до тривалого протистояння з Росією і тому їм слід збільшити свої витрати на оборону. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні", – написала вона у своєму Твіттер.

Зокрема Каллас закликала партнерів по Альянсу збільшити свої витрати на оборону до рівня, який раніше був рекомендований керівництвом НАТО.

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"Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він досягне 3% ВВП. 2% ВВП на витрати на оборону має бути мінімальною, а не стелею", – зазначила вона.

Протистояння РФ і НАТО на тлі війни в Україні

Сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що в даний час Альянс не може вести змістовний діалог з Росією. За його словами, члени НАТО намагалися відмовити Росію від нападу на Україну рік тому через "всі дипломатичні та політичні канали".

У НАТО давно існує вимога до учасників альянсу витрачати на оборону хоча б 2% свого ВВП. Однак десятиліттями цю норму ігнорували. Через війну в Україні майже всі країни Альянсу почали нарощувати витрати, але все одно лише деякі виконали вимогу.

Тим часом польська влада попереджає, що в разі поразки України у війні з Росією вже країнам НАТО доведеться зіткнутися з російською армією.

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