Володимир Ліпаєв вважає, що Таллінн готується воювати.

У Росії пояснили суть дипломатичного скандалу з Естонією. Виявляється, причина невдоволення Москви - постачання зброї, яка здатна "тримати Санкт-Петербург під прицілом".

За словами посла РФ в Естонії Володимира Ліпаєва, Захід має намір поставить Таллінну сучасну зброю, щоб створити систему протиракетної оборони.

"Сюди (в Естонію - УНІАН) планується поставити найсучасніші види звичайних озброєнь, які здатні тримати під прицілом Санкт-Петербург, створюється система протиракетної оборони середнього радіусу дії. Мимоволі задаєшся питанням: а з ким Естонія планує воювати?" – заявив російський дипломат.

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Крім того, він звинуватив владу Естонії в печерній русофобії та естонізації місцевого населення "єзуїтськими" методами.

Дипломатичний скандал РФ та Естонії - що відомо

Влада РФ вирішила знизити рівень дипломатичних відносин з Естонією до тимчасового повіреного у справах, через що посол Естонії в РФ Маргус Лайдре покине Москву до 7 лютого 2023 року. У свою чергу глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що російський посол повинен покинути країну до цього терміну.

Крім того, естонський дипломат виступив за дотримання країнами ЄС принципу паритетності в дипвідносинах з Росією, що передбачає однакову кількість дипломатів в обох країнах.

На знак солідарності з Естонією на зниження дипломатичних відносин з Москвою пішла й Латвія.

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