Проросійський курс виявився для словацького прем'єра важливішим за відносини з Чехією та рештою Європи.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не змінить свою думку щодо війни в Україні навіть попри те, що це позначається на відносинах із сусідніми країнами, зокрема Чехією. Про це Фіцо заявив сьогодні словацькому телеканалу TA3.

Раніше Чехія призупинила міжурядові консультації зі Словаччиною через розбіжності щодо ключових тем зовнішньої політики. А президент Чехії Петр Павел навіть назвав прем'єр-міністра Словаччини "розчаруванням".

Коментуючи слова Павела, Фіцо назвав їх недипломатичними, але запевнив, що йому не байдужі чесько-словацькі відносини. "Відносини між чехами та словаками надто важливі, щоб хтось міг утилітарно погрожувати їм з якихось вузькополітичних причин", – заявив він.

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За словами Фіцо, його уряд продовжуватиме "суверенну зовнішню політику". При цьому він знову висловив переконання, що Україні потрібне припинення вогню та переговори з агресором.

Словаччина відчуває ізоляцію через проросійську політику

Як писав УНІАН, чинний прем’єр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово озвучував тези російської пропаганди, зокрема звинувачував "українських неонацистів" у початку війни на Донбасі.

Нещодавно голова МЗС Словаччини зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, який від початку війни став парією в західних дипломатичних колах. Ця зустріч збурила хвилю невдоволення в Європі.

Після цього Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО, яка охороняла словацьку столицю. Крім того представників Словаччини перестали запрошувати на європейські міжнародні зустрічі.

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