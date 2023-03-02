Вона закликала припинити порушувати міжнародний лад.

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила Росію у паралізуванні роботи "великої двадцятки" (G20) та закликала свого російського колегу Сергія Лаврова закінчити війну в Україні.

Як повідомляє DW, про це Бербок заявила на зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць організації.

"Ми віримо в мультилатералізм. Закінчуйте цю війну, припиняйте порушувати міжнародний лад", - звернулася Бербок до Лаврова, який був на зустрічі.

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Останні новини G20

Кілька днів тому відбулася зустріч фінансових лідерів країн G20. ЗМІ дізналися, що Індія, яка приймає саміт, відмовилася обговорювати санкції проти Росії, щоб уникнути дебатів і конфлікту під час зустрічі.

Зустріч G20 завершилася без спільної заяви, хоча США наполягали, щоб у спільній заяві було пряме засудження Москви за ведення війни проти України, але Росія і Китай виступили проти.

Високопоставлений дипломат Індії згодом заявив, що війна, розв'язана Росією проти України, стане важливою частиною обговорень на зустрічі міністрів закордонних справ G20 у четвер, 2 березня.

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