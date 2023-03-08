Раніше уряд Південної Кореї відмовлялося надавати Україні компоненти озброєнь для війни з Росією.

Уряд Південної Кореї вперше може передати наступальну зброю Києву: Сеул схвалив експорт з Польщі в Україну гаубиць Krab. Зазначимо, що цей вид зброї вважається польською розробкою, проте шасі установки САУ K9 Thunder виробляє Південна Корея.

Про це повідомив директор відділу Європи та Азії Бюро міжнародного співробітництва Кім Хенг-Чеол, пише Reuters. За його словами, відповідну ініціативу вже схвалило бюро з контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA).

"Ми розглянули всю документацію та можливі питання всередині DAPA... після чого прийняли рішення видати ліцензію на експорт до Польщі", - сказав він.

Гаубиця Krab - це самохідна гаубиця виробництва польської компанії Huta Stalowa Wola, яка поєднує в собі кілька західних розробок: вона оснащена південнокорейським шасі K9 Thunder, британською вежею BAE Systems, французькою 155-мм гарматою Nexter Systems і польською системою управління вогнем.

Передача польських гаубиць Krab Україні - передісторія

Уперше Київ отримав 18 гаубиць Krab за посередництва Польщі у травні 2022 року. Тоді уряди погодили ще кілька контрактів з приводу передачі цього виду зброї, проте угоди так і не вдалося фіналізувати через тиск з боку Кремля.

Зокрема, лідер РФ Володимир Путін пригрозив Сеулу розривом двосторонніх відносин і вже у серпні 2022 року заявив про зміцнення відносин з Північною Кореєю - споконвічним опонентом Південної.

У відповідь глава південнокорейської держави Юн Сік Йоль заявив, що Південна Корея, як союзник США, не передавала зброю Україні, і надалі - не збирається цього робити.

У цьому контексті лідер Південної Кореї також зазначав, що пряма передача зброї Києву неможлива через чинне законодавство. Його норми виключають експорт зброї країнам, які перебувають в активному конфлікті.

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