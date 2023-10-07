Іран підтримав палестинське угруповання.

Низка країн засудили масовану атаку палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на міста Ізраїля, після якої прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив, що його країна перебуває у стані війни.

Зокрема, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ "рішуче засуджує терористичні атаки проти Ізраїлю, які тривають, включаючи ракетні обстріли цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві".

"Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ", – йдеться в повідомленні українського відомства. Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції також засудили напад ХАМАС.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала атаки "тероризмом у його найпідлішій формі". "Ізраїль має право захищатися від таких жахливих нападів", – наголосила вона.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Сполучене Королівство підтримує право Ізраїлю на захист.

"Сполучене Королівство однозначно засуджує жахливі атаки ХАМАС на ізраїльських цивільних осіб", — написав він у X (раніше Twitter).

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що він шокований нападами. "Ми підтримуємо контакти з ізраїльською владою, і британські громадяни в Ізраїлі повинні дотримуватися порад щодо подорожей", — додав Сунак.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Ізраїль і палестинців "діяти розумно". "Ми закликаємо всі сторони діяти розумно та триматися подалі від імпульсивних кроків, які підвищують напруженість", – сказав Ердоган.

Угорщина так само заявила, що визнає право Ізраїлю на самооборону, засуджує напад та висловлює щирі співчуття з приводу втрат. "Ми запевняємо уряд і народ Ізраїлю в підтримці та співчутті з боку Угорщини", – заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Водночас Іран оголосив, що підтримує палестинських бійців. Рахіма Сафаві, радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки. "Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо підтримувати палестинських бійців до звільнення Палестини та Єрусалиму", – сказав він.

Напад ХАМАС на Ізраїль - головні новини

Вранці в суботу, 7 жовтня, бойовики палестинського ісламського руху ХАМАС завдали з сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю. За повідомленнями ЦАХАЛ, по Ізраїлю випустили понад 2000 ракет. Крім цього, бойовики проникли у населені пункти на кордоні. Є повідомлення про вчинені вини вбивства військових та цивільних, взяття людей в полон.

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву. Головний речник Армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що в країні оголошено воєнний стан. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху за майже п’ять годин після нападу випустив відеозвернення, у якому заявив, що його країна перебуває у стані війни.

У відповідь на атаку ХАМАС ізраїльська армія розпочала операцію "Залізні мечі", у Газі чули вибухи.

За останніми даними МОЗ Ізраїлю, принаймні 545 осіб було поранено в результаті ракетних обстрілів і атак терористів.

Війна Судного Дня - ХАМАС здійснив напад на Ізраїль у річницю

Атака ХАМАС припала на 50-ту річницю Йомкіпурської війни або Війни Судного дня. Цей 18-денний збройний конфлікт розгорнувся у 1973 році між Ізраїлем з одного боку і Єгиптом та Сирією з іншого. Війна почалася 6 жовтня 1973 року, в день єврейського свята Йом-Кіпур з неочікуваної для ізраїльтян атаки єгипетських та сирійських військ. Ізраїльські війська зуміли стримати наступ єгиптян і сирійців, а потім перейти в контрнаступ. До кінця війни Ізраїль зумів відбити захоплені Синайський півострів і Голанські висоти.

Війна Судного дня мала значний вплив на арабо-ізраїльський конфлікт. Вона показала, що Ізраїль не є нездоланною силою, і призвела до перегляду арабських країн своєї політики щодо Ізраїлю.

ХАМАС - що треба знати про рух

ХАМАС – палестинський ісламістський рух і політична партія, яка керує сектором Гази з липня 2007 року. За мету організація, що в низці країн визнана терористичною, ставить створення незалежної палестинської держави на всій території історичної Палестини, включаючи територію сучасного Ізраїлю.

Військове крило ХАМАС – бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам – існує з 1991 року і за цей час провела тисячі атак, в результаті яких загинули сотні цивільних та військових в Ізраїлі. Сьогоднішній напад ХАМАС став найбільшим за останні роки.

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