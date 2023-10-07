Інтенсивність повітряних бомбардувань зростає.

Ізраїль продовжує завдавати удари по Сектору Гази у відповідь на масовану атаку ХАМАС. Кількість убитих палестинців щонайменше 160.

"Медичні джерела в Газі повідомили, що щонайменше 160 палестинців були вбиті в результаті атак Ізраїлю. Кількість поранених перевищила 1000 осіб", - пише Al Jazeera.

Також агентство зазначає, що внаслідок атаки Ізраїлю постраждала машина швидкої допомоги в Хан-Юнісі, що на півдні Сектора Газа, в результаті чого кілька палестинців отримали поранення.

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"Кореспондент палестинського інформаційного агентства повідомив, що ізраїльський літак випустив ракету прямо по машині швидкої допомоги, яка стояла перед лікарнею, що призвело до кількох постраждалих", - пише Al Jazeera.

Деякі з постраждалих, у тому числі фельдшер, перебували у важкому стані.

Атака відбулася після того, як бойовики ХАМАС випустили по території Ізраїлю залп ракет.

Кореспондентка AJ в Газі Юмна Ель-Саєд повідомляє, що інтенсивність повітряного бомбардування з боку Ізраїлю зростає:

"Ми спостерігаємо все більше обстрілів житлових будинків. За даними місцевих джерел і очевидців, внаслідок обстрілів є багато постраждалих. Враховуючи, що Газа перебуває під ізраїльською блокадою протягом останніх 17 років, людям нікуди подітися. Вони не мають можливості втекти у такі часи ескалації. У них немає притулків, куди можна було б переїхати… ось такою складною виглядає ситуація в Газі", – сказала Ель-Саєд.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вранці 7 жовтня з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Відомо,що у ізраїльських містах пожежі.

Ізраїльська армія розпочала операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступив з першою за сьогодні публічною заявою щодо масової атаки терористичної групи ХАМАС. Він заявив у відеозверненні, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він зазначив, що буде перемога, а ворог "заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав".

Бойовики ХАМАС захопили військову базу Ізраїлю Нахаль-Оз. Терористи похизувалися жорстоким відео атаки.

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