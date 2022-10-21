Метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет у війні РФ проти України.

Як повідомляє прес-служба відомства, правоохоронці мають встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar".

"За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України", - йдеться в повідомленні. Відео дня

Зазначається, що метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

"Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби рф замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз", - сказав очільник СБУ Василь Малюк.

Провадження відкрите за ч.1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Продаж Іраном дронів-камікадзе Росії

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. Іран продав РФ, за різними оцінками, від орієнтовно 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Своєю чергою в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об’єкти, а в Ірані заявили, що не продавали РФ безпілотники. Також в Тегерані заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Тим часом Верховна Рада прийняла заяву про засудження сприяння Іраном збройній агресії проти України. Парламент закликав Іран негайно припинити постачання зброї до Росії, а світове співтовариство - невідкладно вжити всіх можливих заходів для припинення таких постачань.

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони України знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, які російські війська запускали по території України.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Однак міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що минулого тижня російська армія мала 300 іранських дронів-камікадзе, загалом контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких безпілотників.

20 жовтня Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії через постачання дронів у Російську Федерацію.

Того ж дня речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США продовжать вживати заходів з метою перешкоджання Ірану експортувати в Росію бойові безпілотники. Також він додав, що розповсюдження Іраном БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України.

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