Вони консультуються з США.

Ізраїль все більше стурбований "небезпечною близькістю" між Росією та Іраном на тлі поставок іранських безпілотників для нападу на Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід в інтерв'ю The Jerusalem Post.

"Частина роботи, яку ми робимо, пов'язана з дуже небезпечною близькістю, яка створюється між Росією та Іраном. Це не те, що ми збираємося ігнорувати або нічого не робити... тому нам потрібно щодня переглядати ситуацію і реагувати", - сказав Лапід.

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Прем'єр повідомив, що Ізраїль проводить тісні консультації з США. Також нещодавно він спілкувався з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

На питання, що заважає Ізраїлю надати Україні системи протиракетної оборони, Лапід відповів, що "врівноважує два міркування".

"По-перше, ми на боці України. Ми їх підтримуємо. Ми щойно проголосували в ООН, заявивши світові, що ніколи не приймемо анексію чотирьох областей. Ми досі єдина країна в світі, яка побудувала польовий госпіталь в Україні," - сказав він.

Інше міркування полягає в забезпеченні постійного захисту інтересів національної безпеки Ізраїлю.

"Ми будемо активно підтримувати Україну і будемо враховувати інтереси національної безпеки Ізраїлю", - додав він.

Також Лапід сказав, що поставки іранських безпілотників та іншої зброї в Росію є ще одним доказом того, що повернення до іранської ядерної угоди 2015 року нежиттєздатний.

Позиція Ізраїлю у війні

Як відомо, Ізраїль з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засудив дії Росії. Крім того, вони не визнали анексію окупованих територій України.

На початку війни Ізраїль призупинив безвізовий режим з Україною. Тоді українська влада заявила, що розглядає можливість введення заходів у відповідь для громадян Ізраїлю.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Ізраїль експортує своє озброєння в інші країни, однак не став допомагати Україні.

16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання військової допомоги Україні.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту про надання системи протиповітряної оборони.

21 жовтня прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що вони не будуть передавати Україні озброєння. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Ізраїль допоможе Україні розробити систему раннього попередження про ракетний напад.

Сьогодні Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися - він з демократичним світом або закриває очі на російський терор.

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