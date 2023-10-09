Єгипетська розвідка буцімто кілька разів попереджала ізраїльтян про підготовку палестинцями чого великого.

Єгипет, який часто виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, неодноразово попереджав ізраїльтян про підготовку палестинцями "чогось великого". Про це пише видання The Times of Israel із посиланням на неназваного представника єгипетської розвідки.

За його словами, ізраїльські чиновники були зосереджені на Західному березі річки Йордан і применшували загрозу з боку Гази.

"Ми попереджали їх про наближення вибуху ситуації, який вже дуже близько, і що він буде великим. Але вони недооцінили такі попередження", – заявив чиновник, який побажав залишитися анонімним, оскільки він не уповноважений обговорювати зі ЗМІ зміст делікатних дискусій розвідки.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, на поточний момент відомо про щонайменше 700 загиблих ізраїльтян та громадян третіх країн, понад сотню викрадених заручників та понад 2 тисячі поранених.

Наразі наземні сили ізраїльської армії продовжують зачистку прикордонних із Газою територій, доки авіація завдає ударів по самій Газі. За ніч було вражено понад 500 об'єктів ХАМАСу.

За даними Reuters, ХАМАС кілька років готувався до цього нападу, намагаючись приспати увагу ізраїльської розвідки та ввести її в оману щодо своїх намірів.

Газета The Wall Street Journal додає, що Іран допоміг ХАМАСу спланувати вторгнення в Ізраїль. Планування почалося ще в серпні, деталі уточнювали на зустрічах, які проходили раз на два тижні. Втім сам Іран офіційно заперечив свою причетність до нападу, хоч і схвалив його як такий.

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