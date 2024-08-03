З Лівану вивезли 30 українців.

Головне управління розвідки Міноборони та Міністерство закордонних справ організували евакуацію тридцяти громадян України з Лівану у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході. Як повідомили в ГУР МО, операція проведена на виконання доручення президента України Володимира Зеленського. Літак для перевезення надала авіакомпанія SkyUp Airlines.

"Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ ― евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави", - йдеться у повідомленні та підкреслюється, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану.

Зазначається, що співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають в Лівані. Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити цю країну.

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"Громадянам, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, рекомендуємо уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні", - попереджають у ГУР.

Також громадянам України упродовж перебування в Лівані рекомендують утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

США та Великобританія у зв’язку з загостренням ситуації також закликали своїх громадян якнайшвидше виїхати з Лівану, а Швеція оголосила про закриття посольства у країні.

Загострення ситуації у Лівані

Напередодні Міністерство закордонних справ закликало українців утриматися від поїздок до Ізраїля та Лівану у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході.

У Білому домі вважають, що Іран планує напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. За інформацією ЗМІ, будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, проте потенційно більш масштабною.

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