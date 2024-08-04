Після цього ЦАХАЛ завдав удару по пусковій установці "Хезболли", з якої були запущені снаряди.

Ісламісти "Хезболли" влаштували масований ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану.

Як пише The Times of Israel, над Галілейським півостровом було зафіксовано численні перехоплення "Залізного купола". Точна цифра ракет не вказується - за різними даними вона варіюється від 30 до 50.

"Після сирен, які пролунали вночі на півночі Ізраїлю, було ідентифіковано приблизно 30 снарядів, що перетинали Ліван, більшість із яких були перехоплені групою ППО ЦАХАЛ. Було виявлено, що один снаряд впав у районі Бейт-Гілель, а кілька впали на відкритих територіях. Про постраждалих не повідомляється", - повідомили в армії Ізраїлю.

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Як зазначається, після цього ЦАХАЛ завдав удару по пусковій установці "Хезболли", з якої були запущені снаряди, та додатковій інфраструктурі терористів у районі Марджааюна на півдні Лівану. Крім того, артилерія армії здійснила вогонь, щоб ліквідувати загрози в районі Одаїссе.

Ситуація у Ізраїлі

31 липня у своїй резиденції в Тегерані був убитий лідер політичного крила палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Після цього представник Ірану в ООН Саїд Іравані заявив, що Іран проведе "спецоперацію" проти Ізраїлю в якості помсти.

Згодом ЗМІ із посиланням на іранських чиновників писали, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю.

У звʼязку з загостренням ситуації на Близькому Сході Україна однією з перших почала евакуацію громадян з Лівану.

Нещодавно стало відомо, що Іран планує здійснити атаку на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії 12-13 серпня. У ці дні країна відзначає свято Тиша-Бе'ав.

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