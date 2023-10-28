Ввисокопоставленний член ХАМАС заявив, що бойовики готові розгромити ізраїльські війська, якщо вони увійдуть в сектор Газа.

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю розповів про плани вторгнення сектор Газа.

"Ми маємо намір ліквідувати їхні можливості, знищити їхній уряд і зробити так, щоб вони ніколи більше не могли використовувати сектор Газа як плацдарм проти нашого народу", - цитує Пітера Лернера ABC News.

За його словами, ізраїльська армія проводить зачистку і чіткі дії, щоб створити кращі умови для оптимальних оперативних умов на місцях.

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"Тому ми шукаємо протитанкові можливості, ми знищуємо спостережні пункти і вступаємо в бій з терористами там, де ми їх виявляємо, на лінії фронту або на периферії сектора Газа", - продовжив він, зазначивши, що війська будуть проводити ці дії протягом декількох днів.

У свою чергу високопоставлений член ХАМАС заявив, що бойовики готові розгромити ізраїльські війська, якщо вони увійдуть в сектор Газа.

Таку заяву зробив Іззат аль-Рішк, високопоставлений член політичного бюро ХАМАС, повідомляє CNN. За його словами, ХАМАС готовий завдати поразки ізраїльським силам, якщо вони увійдуть в сектор Газа.

"Якщо Нетаньяху вирішить ввести [наземні війська в] Газу сьогодні ввечері по суші, опір буде готовий", - сказав аль-Рішк.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС - деталі

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер спростував інформацію про те, що розширення операції є офіційним наземним вторгненням, яке очікувалося.

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила резолюцію, що закликає до "негайного, постійного і стійкого гуманітарного припинення вогню "з метою покласти" кінець війні" в секторі Газа.

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