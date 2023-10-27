Анонсоване "розширення наземних операцій" ізраїльської армії в Газі - це ще не початок вторгнення в сектор.

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер спростував інформацію про те, що розширення операції є офіційним наземним вторгненням, яке очікувалося.

ABC News повідомляє, що в розмові з телеканалом високопоставлений чиновник США інтерпретував сьогоднішні дії Ізраїлю як "обмежене вторгнення".

За словами кореспондент телеканалу Іен Паннел, представники армії оборони Ізраїлю розповіли телеканалу, що активізація бойових дій - це ще не початок повномасштабного вторгнення.

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Водночас Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що США "не проводять червоних ліній для Ізраїлю".

Times of Israel повідомляє, що на території анклаву діють сухопутні сили ЦАХАЛ, включаючи танки. Видання додає, що між військовослужбовцями ізраїльської армії і бійцями ХАМАС йдуть "запеклі перестрілки".

Військове крило ХАМАС стверджує, що нібито протистоїть наземному вторгненню ізраїльських військових біля Бейт-Хануна на північному сході сектора Газа.

Міністр закордонних справ Йорданії заявив, що "Ізраїль почав наземну операцію в секторі Газа, результатом стане гуманітарна катастрофа епічного масштабу".

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Ізраїль прийняв рішення про розширення наземної операції у Секторі Гази. Про це повідомив представник ізраїльської армії, бригадний генерал Даніель Хагарі.

Адміністрація Байдена закликає Ізраїль переглянути плани масштабного наземного наступу на сектор Гази і замість цього зробити вибір на користь "хірургічної" операції з використанням авіації і сил спеціальних операцій.

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