У Єревані заявили, нинішня система безпеки, яку забезпечує РФ, не справляється.

Влада Вірменії працює над текстом мирного договору, який найближчим часом передадуть Азербайджану. Єреван запросив спостережну місію Європейського Союзу для додаткових гарантій безпеки.

За словами секретаря Радбезу Вірменії Армена Григоряна, він "поки не знає", як це станеться. При цьому він вказав, що в мирному договорі є пункти, що стосуються Нагірного Карабаху.

"Для Вірменії вкрай важлива вироблення міжнародного механізму, в рамках якого Степанакерт і Баку будуть обговорювати питання прав і безпеки", - заявив Григорян в ході брифінгу в Національних зборах країни.

Відео дня

Крім того, він повідомив, що Єреван запросив спостережну місію Євросоюзу, тому що нинішня система безпеки не працює, а місія ЄС створить додаткові гарантії безпеки. Варто відзначити, що на даний момент в якості гаранта безпеки в регіоні виступає Російська Федерація.

"Враховуючи отриманий досвід, та обставина, що існуючі системи безпеки не працюють, Вірменія запросила громадянську місію ЄС для створення певних гарантій своєї безпеки... Ми періодично представляємо позицію вірменської сторони і пояснюємо, чому йдемо на той чи інший крок. Коли говоримо, що причина - в нашому досвіді, то відзначаємо, що в травні і листопаді 2021 р., а також у вересні 2022 р. були здійснені напади на суверенну територію Республіки Вірменія, і ця небезпека залишається. Для нейтралізації загрози потрібно створити певні міжнародні гарантії, над чим ми і працюємо", - підсумував чиновник.

Ситуація в Нагірному Карабасі - що відомо

Нагірний Карабах вже давно став каменем спотикання для Вірменії та Азербайджану. Російська Федерація направила в регіон своїх "миротворців", але підтримує Єреван.

У серпні 2022 року Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні угоди по Карабаху. Тоді збройні сили Вірменії завдали удару, через що загинув азербайджанський солдат.

У зв'язку з цим в Баку оголосили про операції "Відплата", під час якої мали демілітаризувати територію Нагірного Карабаху, а наприкінці літа 2022 року Азербайджан встановив контроль над Лачином, який 30 років перебував під контролем Вірменії.

7 жовтня 2022 року Баку і Єреван погодилися на розміщення цивільної місії ЄС на спільному кордоні, щоб зміцнити довіру між державами і внести вклад в роботу прикордонних комісій.

22 грудня 2022 року у Вірменії заявили, що російські військові в Нагірному Карабасі не виконують свої зобов'язання. Єреван незадоволений тим, що росіяни не в змозі "утримувати" лачинський коридор.

Вас також можуть зацікавити новини: