Угода була досягнута в рамках зустрічі з європейськими лідерами.

Азербайджан і Вірменія погодилися на розміщення цивільної місії Євросоюзу на спільному кордоні між двома країнами. Її ціль — зміцнити довіру між державами і внести вклад в роботу прикордонних комісій.

Як передає портал Reuters, угода була досягнута в четвер, 6 жовтня, в рамках перших зборів Європейського політичного співтовариства в Празі. У переговорах взяли участь президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Франції Еммануель Макрон і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Вірменія і Азербайджан підтвердили свою прихильність Статуту Організації Об'єднаних Націй І Алма-Атинській декларації 1991 року, в якій вони визнають територіальну цілісність і суверенітет один одного", — йдеться в заяві Європейської Ради.

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Громадянська місія ЄС на кордоні двох країн почнеться в жовтні і триватиме не більше двох місяців. Її мета — "зміцнити довіру і, за допомогою своїх звітів, внести вклад в роботу прикордонних комісій".

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: основні подробиці

На початку серпня Баку звинуватив Єреван в порушенні угоди щодо Карабаху. Війська Вірменії завдали удару, в результаті якого загинув азербайджанський солдат.

Після цього в Баку оголосили про проведення операції "Відплата". Її метою була демілітаризація території Нагірного Карабаху. Наприкінці серпня Азербайджан взяв місто Лачин, який протягом 30 років контролювала Вірменія.

У ЗМІ 13 вересня з'явилася інформація про укладення перемир'я між двома країнами. Але в той же день Азербайджан звинуватив Вірменію у широкомасштабній провокації з обстрілами.

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