Нікола Пашинян незадоволений тим, що російські "миротворці" не виконують свої зобов'язання.

Російські військові в Нагірному Карабасі не виконують свої зобов'язання. Вірменія незадоволена тим, що росіяни не в змозі "утримувати" Лачинський коридор.

За словами прем'єр-міністра Вірменії Миколи Пашиняна, в шостому пункті тристоронньої угоди між Вірменією, Азербайджаном та Російською Федерацією зазначено, що миротворці повинні забезпечувати безперешкодне пересування по Лачинському коридору.

"На сьогоднішній день це не втілюється в життя. Тристоронню угоду не виконують також миротворці. Звичайно, це пов'язано з діями Азербайджану, але від цього сенс не змінюється, тому що російські миротворці відповідальні за те, щоб не допускати такого беззаконня і, зокрема, утримувати лачинський коридор", - цитує вірменського політика News.am.

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Територія Нагірного Карабаху вже не перший рік є причиною вооуженного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Росія виступила в якості Миротворця, але пдтримує вірменську сторону.

На початку серпня Баку звинуватив Єреван у порушенні угоди по Карабаху-вірменська аармія завдала удару, в результаті чого загинув солдат армії Азербайджану.

Після цього в Баку оголосили про старт операції "відплата", в ході якої повинні були демілітаризувати Нагірний Карабах. Крім того, в кінці серпня Азербайджан взяв Лачин, який 30 років контролювала Вірменія.

13 Вересня з'явилася інформація про укладення перемир'я, але в той же день Азербайджан звинуватив Вірменію у широкомасштабній провокації.

7 жовтня стало відомо, що Баку і Єреван погодилися на розміщення цивільної місії Євросоюзу на спільному кордоні між двома країнами. Її мета-зміцнити довіру між державами і внести вклад в роботу прикордонних комісій.

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