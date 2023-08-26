Журналісти переконані, що Байден все ще може збільшити шанси українських сил на успіх, надавши більше зброї в найкоротші терміни.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що Україна нібито неправильно веде контрнаступ, ймовірно, намагаючись перекласти провину на українців в тому разі, якщо війна все ще триватиме у рік президентських виборів в США, стверджує газета WSJ у редакційній статті.

Видання акцентує, що українці тижнями намагалися пробити російську оборону, і це просування було повільнішим, аніж сподівалися США та Європа. Водночас журналісти наголошують, що песимізм щодо успішності українського контраснаступу, який транслює Вашингтон, передчасний, і активна критика применшує скромні, але помітні досягнення Києва на полі бою.

"Цього тижня Україні вдалося прорвати оборону Росії на південному сході країни в Запорізькій області. Цього тижня Україна заявила, що повернула собі село Роботине. Це на дорозі до Мелітопольської осі, яка є головною ціллю України – через її стратегічну вигоду від розриву російських ліній постачання. Інститут вивчення війни повідомив у четвер, що українські війська наближаються до другої лінії російської оборони та розширюють пролом", – нагадує WSJ.

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Крім того, редакція вважає несправедливою цю критику, зважаючи на те, що в аналогічній ситуації Вашингтон покладався би на авіацію, а Україна отримає американські винищувачі F-16 тільки як "довгострокову підтримку", а не як допомогу для контрнаступу.

"У тому, що США читають лекції Україні про неефективність, є щось більше, ніж трохи іронії. Стратегія армії США для перемоги над такими [як у росіян на півдні України] укріпленими оборонними спорудами включає панування в повітрі. Під час операції "Буря в пустелі", як нещодавно зазначили [військові експерти] Фред Каган і Девід Петреус, США витратили тижні на бомбардування, щоб послабити оборону Саддама Хусейна, перш ніж направити наземні війська. … Українці досі чекають на обіцяні США танки Abrams, які мають прибути на поле бою цієї осені. Їм також бракує достатнього обладнання для розмінування", – зазначено в матеріалі.

WSJ також, апелюючи до заяв ймовірного кандидата на виборах від Республіканської партії Дональда Трампа, який стверджує, що Європа недостатньо допомагає Україні, наголошує, що британці та французи поставили Україні деякі ракети більшого радіусу дії, тоді як США досі не надали таких засобів.

Журналісти переконані, що Байден все ще може збільшити шанси українських сил на успіх, надавши більше зброї в найкоротші терміни.

"Політична доля президента Байдена пов’язана з успіхом України, хоча він і любить уникати цієї теми. Критики України поспішили оголосити контрнаступ провалом, але Байден все ще може збільшити шанси на успіх, і це є кращим стратегічним і політичним результатом для Америки та України. … Україна цілком може використати кращу зброю у більшість кількості, щоб зламати російську оборону. Це включає армійську тактичну ракетну систему великої дальності, більше танків і безпілотників – протягом тижнів, а не місяців", – йдеться в статті.

Критика українського контрнаступу - це треба знати

The Washington Post із посиланням на джерела, знайомі з засекреченим прогнозом розвідки США повідомляла, що розвідувальне співтовариство нібито припускає, що українські військові під час нинішнього контрнаступу не зможуть виконати основне завдання та перерізати сухопутний коридор Росії до Криму цього року.

The Wall Street Journal також писала про розбіжності між Києвом і Вашингтоном у питанні стратегії контрнаступу. Зокрема, американські військові закликають сконцентрувати сили, спробувати прорвати оборону РФ і вийти до Азовського моря, заявляючи, що Україна має достатню кількість зброї.

Колишній командувач армією Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що Пентагон вдається до "напрочуд одновимірної критики" в бік України.

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