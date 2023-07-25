Колишній президент США заявив, що Європа робить дуже мало порівняно зі Сполученими Штатами, хоча війна впливає на неї більше.

Колишній президент США Дональд Трамп, який має намір брати участь у президентських виборах, звинуватив Європу в тому, що їй "сходить з рук вбивство", оскільки вона не надає Україні стільки ж допомоги, як Штати. Він знову пообіцяв змусити Європу заплатити за допомогу Україні.

Така заява пролунала у, вочевидь, передвиборчому інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News. Водночас на запитання ведучої про те, чи припинив би Трамп надавати фінансову допомогу Україні, той відповів, що "врегулював би війну".

Своїм головним пріоритетом у разі обрання президентом США у 2024 році Трамп називає досягнення того, щоби Європа надавала більше коштів на фінансування оборонних зусиль України у війні проти Росії, щоб "основний тягар витрат" не лягав на США.

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"Гроші – це номер один. Я б сказав Європі, що не вистачає близько 100 мільярдів доларів. Гаразд? Ви повинні заплатити. Європа робить дуже мало порівняно зі Сполученими Штатами, і війна більше впливає на них. Нас відділяє океан. Чому у нас (витрати) 150 мільярдів доларів, а у них 20 (мільярдів) доларів?", – додав він.

Трамп зауважив, що це відбувається не через брак ресурсів, бо якщо країни Європи обʼєднаються, їхні економіки прирівняються до американської.

"Вони мають платити стільки ж, скільки ми зараз, якщо не більше. Їм сходить з рук вбивство", – дорікнув колишній президент США.

Війна в Україні: заяви Трампа

45-й президент США Дональд Трамп, який спробує знову вибороти посаду на виборах у 2024 році, неодноразово робив гучні заяви щодо війни в Україні. Так, за його словами, він відмовляв Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну, і цього би не сталося, якби він і досі був президентом США. Трамп наголошував, що із Путіним у нього були "дуже міцні стосунки".

Крім того, наприкінці червня 2023 року Трамп видав свою "формулу миру". Він стверджує, що Україна повинна віддати частину своєї території Росії, щоб зупинити війну.

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