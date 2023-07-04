Говорячи про те, чи зможе Україна виграти війну без винищувачів, адмірал НАТО заявив, що наша країна має низку переваг перед окупантами.

Україна не отримає винищувачі F-16 до тих пір, поки не завершиться контрнаступ ЗСУ проти російських окупаційних військ.

Про це заявив адмірал, голова військового комітету НАТО Роб Бауер, пише LBC. За його словами, надання Україні винищувачів, про які вони просять, "не буде вирішено в короткостроковій перспективі".

"Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткі терміни для цього контрнаступу. Навчання пілотів, навчання техніків, забезпечення логістичної організації, яка дійсно зможе обслуговувати ці літаки, будуть неможливі до початку цього контрнаступу. Ми не повинні змішувати два питання - я думаю, це важливо і зрозуміло, що Україна просить ці винищувачі, - але ми не повинні змішувати це зараз з дискусією про контрнаступ", - сказав Бауер.

Говорячи про те, чи зможе Україна виграти війну проти Росії без винищувачів, адмірал НАТО заявив, що наша країна має перевагу за рахунок західних систем озброєння, кращої підготовки, а також більш високого морального духу і мотивації.

"З історії ми знали, в принципі, що це надзвичайно важлива частина військових дій. Ми знову бачимо це тут, в Україні, люди борються за своє - це боротьба за існування - українці розуміють, за що вони борються, росіяни ж поняття не мають, за що воюють. Тож це має значення", - сказав Бауер.

Він зазначив, що контрнаступ може бути успішним, але це займе час. "А коли вони просунуться вперед, і коли вони звільнять більше території, їм доведеться брати довгі системи ППО і захищати те, що вони тільки що завоювали. Так що знову ж таки, це можливо, але це буде непросто", - сказав адмірал.

Винищувачі F-16 для України - новини

Як повідомляв УНІАН, розмови про передачу винищувачів F-16 для України ведуться вже не один місяць, чи не з початку повномасштабного вторгнення, і за весь цей час партнери України змогли лише затвердити програму навчання пілотів для цих літаків.

Велика Британія, Данія та Нідерланди є одними з лідерів західної коаліції з підготовки українських пілотів на F-16. Також у цьому списку є США, Бельгія, Норвегія і низка інших держав. Але для того, щоб Україна отримала винищувачі, потрібна пряма згода США. Вашингтон же неодноразово заявляв, що не передаватиме Києву ці літаки, проте не забороняє робити це іншим країнам.

За даними видання Politico, західні партнери розглядають Румунію як місце для навчання наших пілотів роботи на винищувачах F-16. А самі ж літаки Україна може отримати лише в 2024 році. Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що літаки нададуть Україні не раніше Нового року.

Тим часом, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "на пальцях" пояснив, чому F-16 потрібні вже зараз, якщо західні партнери хочуть, щоб контрнаступ не був таким "повільним", як їм здається.

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