Згідно з оцінкою американської розвідки, через мінні поля українські сили не зможуть дістатися до Мелітополя, життєво важливого транзитного вузла окупантів.

Розвідувальне співтовариство США припускає, що українські військові в ході нинішнього контрнаступу не зможуть досягти ключового південно-східного міста Мелітополя. Якщо оцінка виявиться вірною, це означатиме, що Київ не виконає основне завдання з перерізання сухопутного коридору Росії до Криму цього року.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, знайомі з засекреченим прогнозом. Він заснований на жорсткому вмінні Росії захищати окуповану територію за допомогою фаланги мінних полів і траншей, які, ймовірно, спонукатимуть Україну та її союзників вказати на них як на причину, чому контрнаступ не досяг поставлених цілей.

За словами офіційних осіб США, українські сили, які просуваються до Мелітополя з міста Роботино, що знаходиться на відстані більше 80 км, залишаться в декількох кілометрах від міста.

Відео дня

Зазначається, що Мелітополь має вирішальне значення для контрнаступу України, оскільки він вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автомобільних доріг і залізничної гілки, які дозволяють Росії перекидати військовий персонал і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України.

"Але в перший тиждень боїв Україна зазнала великих втрат у боротьбі з добре підготовленою обороною Росії, попри наявність цілого ряду недавно отриманого західного озброєння, в тому числі американських бойових машин Bradley, танків Leopard 2 німецького виробництва і спеціалізованих машин для розмінування", - пише WP.

Спільні військові навчання, проведені американськими, британськими та українськими військовими, передбачали такі втрати, але розраховували, що Київ прийме втрати як ціну прориву головної лінії оборони Росії, заявили американські і західні офіційні особи.

Але Україна вирішила зменшити втрати на полі бою і переключитися на тактику, спираючись на більш дрібні підрозділи для просування вперед на різних ділянках фронту. Це призвело до того, що за літо Україна отримала поступовий приріст у різних кишенях, пише WP.

Шлях до Мелітополя надзвичайно складний, і навіть повернути собі ближчі міста, такі як Токмак, буде складно, сказав військовий аналітик з Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

"У Росії там є три основних оборонних рубежі, а за ними - укріплені міста. Питання не тільки в тому, чи зможе Україна прорвати один або два з них, а в тому, чи зможуть вони прорвати всі три і мати достатньо сил після такого виснаження, щоб домогтися чогось більш значного, наприклад, взяти Токмаку або щось більше", - говорить він.

Як зазначає WP, похмура перспектива, доведена до відома деяких республіканців і демократів на Капітолійському пагорбі, вже спровокувала гру звинувачень на закритих зустрічах. Деякі республіканці зараз відмовляються від прохання президента Байдена про додаткові 20,6 мільярда доларів допомоги Україні, враховуючи скромні результати наступу. Інші республіканці і, в меншій мірі, агресивно налаштовані демократи звинувачують адміністрацію Байдена в тому, що вона не відправила більш потужну зброю Україні раніше.

Однак американські чиновники відкидають критику, що винищувачі F-16 або ракетні системи більшої дальності, такі як ATACMS, призвели б до іншого результату. "Як і раніше залишається проблема прориву головної лінії оборони Росії, і немає ніяких доказів того, що ці системи були б панацеєю", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Раніше на цьому тижні глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі сказав, що США чітко розуміють складність завдання, що стоїть перед Україною. "Пару місяців тому я сказав, що цей наступ буде довгим, кривавим і повільним. І це саме те, що є: довга, кривава і повільна, і це дуже, дуже складна битва", - сказав він.

Не досягнувши поставлених цілей, Міллі відзначив успіхи Києва в приниженні російських сил. "Росіяни перебувають у досить важкому стані. Вони зазнали величезної кількості жертв. Їхній бойовий дух невеликий", - сказав генерал.

Українські офіційні особи заявили WP у приватному порядку, що терміни залежать від того, наскільки швидко війська зможуть подолати мінні поля - складний процес, який виснажив ресурси Збройних сил з розмінування на великій території.

Аналітики кажуть, що проблеми, з якими зіткнулася Україна, багатогранні, але майже всі згодні з тим, що Росія перевершила очікування, коли справа дійшла до її вміння захищати окуповану територію.

"Найбільш визначальним фактором того, як просувається цей наступ, є якість російської оборони. У них було багато часу, і вони дуже добре їх підготували... і дуже ускладнили просування України", - сказав Лі, зазначивши використання Росією окопів, мін і авіації.

Також WP пише, що українці протягом кількох місяців направляли в Бахмут величезні ресурси, в тому числі солдатів, боєприпаси і час, але вони "втратили контроль над містом" і домоглися "лише скромних успіхів" у захопленні територій навколо нього. І хоча ближній бій в траншеях у Бахмуті відрізняється від проблеми мін на півдні, деякі чиновники в адміністрації Байдена стурбовані тим, що надмірна активність на сході могла підірвати ефективність контрнаступу на півдні.

"Нова оцінка розвідки узгоджується з секретним прогнозом США від лютого, що вказує на те, що нестача техніки і сили може означати, що контрнаступ "значно не відповідає" меті України з перерізання сухопутного коридору в Крим до серпня. В оцінці, детально викладеній в секретному документі, зазначено, що Мелітополь або Маріуполь мають на меті "відмовити Росії в доступі по суші в Крим"", - пише WP.

Один з представників Міністерства оборони США сказав, що, можливо, Україна може порушити історичні норми і продовжити контрнаступ протягом зими, коли все, включаючи забезпечення солдатів теплом, продовольством і боєприпасами, стає набагато складнішим.

Але це буде залежати від кількох важливих факторів, таких як кількість часу для відпочинку, необхідного військам після важкого сезону боїв. За словами представника Міноборони, це також залежатиме від того, скільки спеціалізованого обладнання та одягу для холодної погоди є в ЗСУ.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків ISW, нещодавні успіхи України в районах Роботино і Урожайного свідчать про деградацію російської оборони, оскільки окупанти доклали значних зусиль, ресурсів та персоналу для утримання цих районів.

Крім того, передислокація російських сил з інших районів також свідчить про те, що нещодавні наступи України значно послабили позиції росіян на заході Запорізької області.

Нагадаємо, 16 серпня в Міноборони України повідомили про звільнення Урожайного від окупантів. Там зазначили, що українські війська закріплюються там на зайнятих рубежах.

Вас також можуть зацікавити новини: